Milan, kilit oyuncularını antrenmanlara döndürdü

İtalyan kulübü Milan, yeni Serie A sezonu öncesindeki son hazırlık haftasına girerken takımın kilit isimleri Mike Maignan ve Adrien Rabiot, Milanello'daki antrenmanlara döndü. Goal.com'un haberine göre oyuncuların sezon öncesi kampına geç katılması taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açmıştı; ancak teknik direktör Ruben Amorim bu kararı savundu. Goal.com haber veriyor.

Rossoneri'nin Manchester United karşısında aldığı etkileyici galibiyette Maignan ve Rabiot forma giymemişti. Bu durum, taraftarlar ve uzmanlar arasında takımın yeni sezona ne kadar hazır olduğu konusunda çeşitli soru işaretleri yarattı. Ancak teknik direktör Ruben Amorim, Polonya'daki maçın ardından konuya açıklık getirerek oyunculara ekstra izin vermenin kendi kararı olduğunu vurguladı.

Teknik direktörün taktik kararı ve oyuncuların dinlenmesi

Ruben Amorim'in açıklamasına göre Fransız oyunculara sezon boyunca daha fazla maçta görev aldıkları için üç gün ek izin verildi. Amorim, açıklamasında modern futboldaki yoğun fikstüre ve oyuncuların fiziksel yüküne özellikle dikkat çekti.

Amorim'in sözleriyle: “Rabiot ve Maignan daha fazla oynadıkları için daha fazla dinlendirildiler. Bu benim için önemliydi. Herkes maç sayısından ve oyuncuların bu yükü kaldıramamasından şikâyet ediyor. Bugünkü maçta oynayamayacaklarını önceden bildiğim için onlara üç gün ek izin verdim. Bu oyuncuların talebi değil, benim kararımdı” diyerek duruma açıklık getirdi.

Cumartesi günü sona eren iznin ardından her iki oyuncu da pazar sabahı kulüp tesislerine geldi. İlk aşamada fiziksel durumlarını değerlendirmeye yönelik testlerden geçiyorlar. İzin süresince bireysel program doğrultusunda çalışan oyuncuların formu özel bir programla yeniden kazanılıyor.

Torino maçı öncesi tam kadro

Milanello'dan alınan bilgilere göre oyunculara pazartesi günü toparlanmaları için bir gün daha izin verilecek ve salı gününden itibaren takım antrenmanlarına katılacaklar. Böylece bu yaz Ruben Amorim'in emrindeki ilk tam kadro oluşturulmuş olacak.

Amorim'e göre verilen ek izin günleri, oyuncuların sağlığını yalnızca ağustos ayındaki sezon başlangıcı için değil, şubat ve mart aylarındaki kritik dönemler için de korumaya yardımcı olacak. Oyuncuların antrenmanlara dönmeyi çok istediğini, ancak zamansız biçimde fiziksel yüklenme yaşamamaları için son kararı kendisinin verdiğini de sözlerine ekledi.