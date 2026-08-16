Milan, kilit oyuncularını antrenmanlara döndürdü

·0·Spor
Milan, kilit oyuncularını antrenmanlara döndürdü

İtalyan kulübü Milan, yeni Serie A sezonu öncesindeki son hazırlık haftasına girerken takımın kilit isimleri Mike Maignan ve Adrien Rabiot, Milanello'daki antrenmanlara döndü. Goal.com'un haberine göre oyuncuların sezon öncesi kampına geç katılması taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açmıştı; ancak teknik direktör Ruben Amorim bu kararı savundu. Goal.com haber veriyor.

Rossoneri'nin Manchester United karşısında aldığı etkileyici galibiyette Maignan ve Rabiot forma giymemişti. Bu durum, taraftarlar ve uzmanlar arasında takımın yeni sezona ne kadar hazır olduğu konusunda çeşitli soru işaretleri yarattı. Ancak teknik direktör Ruben Amorim, Polonya'daki maçın ardından konuya açıklık getirerek oyunculara ekstra izin vermenin kendi kararı olduğunu vurguladı.

Teknik direktörün taktik kararı ve oyuncuların dinlenmesi

Ruben Amorim'in açıklamasına göre Fransız oyunculara sezon boyunca daha fazla maçta görev aldıkları için üç gün ek izin verildi. Amorim, açıklamasında modern futboldaki yoğun fikstüre ve oyuncuların fiziksel yüküne özellikle dikkat çekti.

Amorim'in sözleriyle: “Rabiot ve Maignan daha fazla oynadıkları için daha fazla dinlendirildiler. Bu benim için önemliydi. Herkes maç sayısından ve oyuncuların bu yükü kaldıramamasından şikâyet ediyor. Bugünkü maçta oynayamayacaklarını önceden bildiğim için onlara üç gün ek izin verdim. Bu oyuncuların talebi değil, benim kararımdı” diyerek duruma açıklık getirdi.

Cumartesi günü sona eren iznin ardından her iki oyuncu da pazar sabahı kulüp tesislerine geldi. İlk aşamada fiziksel durumlarını değerlendirmeye yönelik testlerden geçiyorlar. İzin süresince bireysel program doğrultusunda çalışan oyuncuların formu özel bir programla yeniden kazanılıyor.

Torino maçı öncesi tam kadro

Milanello'dan alınan bilgilere göre oyunculara pazartesi günü toparlanmaları için bir gün daha izin verilecek ve salı gününden itibaren takım antrenmanlarına katılacaklar. Böylece bu yaz Ruben Amorim'in emrindeki ilk tam kadro oluşturulmuş olacak.

Amorim'e göre verilen ek izin günleri, oyuncuların sağlığını yalnızca ağustos ayındaki sezon başlangıcı için değil, şubat ve mart aylarındaki kritik dönemler için de korumaya yardımcı olacak. Oyuncuların antrenmanlara dönmeyi çok istediğini, ancak zamansız biçimde fiziksel yüklenme yaşamamaları için son kararı kendisinin verdiğini de sözlerine ekledi.

MilanRuben AmorimAdrien RabiotMike MaignanSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus, Emiliano Martínez transferi için görüşmeler yürütüyorJuventus, Emiliano Martínez transferi için görüşmeler yürütüyorBugün, 19:11Jürgen Klopp Almanya Millî Takımı’ndaki görevine başladıJürgen Klopp Almanya Millî Takımı’ndaki görevine başladıBugün, 18:52Arsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladıArsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladıBugün, 18:13Anthony Gordon Barcelona formasıyla ilk maçına çıkacakAnthony Gordon Barcelona formasıyla ilk maçına çıkacakBugün, 16:50Bayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilirBayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilirBugün, 16:11Frank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorFrank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorBugün, 15:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine