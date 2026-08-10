Ronaldo'nun hediye ettiği değerli yüzük artık Georgina'nın kızının parmağında!

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Ronaldo'nun hediye ettiği değerli yüzük artık Georgina'nın kızının parmağında!

Georgina Rodriguez'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan birinde kızlarından biri Cristiano Ronaldo tarafından hediye edilen değerli yüzüğü takarken görüldü.

Söz konusu yüzük, Ronaldo'nun Georgina'ya nişan vesilesiyle hediye ettiği yüzük. Takının merkezinde büyük, oval biçimli bir elmas; iki yanında ise iki değerli taş daha bulunuyor. Yüzük platin bir halka üzerine yerleştirilmiş.

Uzmanlar bu takının değerini 3 ila 6 milyon dolar arasında tahmin ediyor. Ancak Cristiano Ronaldo yüzüğün tam olarak ne kadara mal olduğunu açıklamadı.

Georgina bu yüzüğü ilk kez 11 Ağustos 2025'te kamuoyuna göstermişti. O gün Cristiano Ronaldo ile nişanlandığını resmen duyurmuştu.

Bunun ardından yüzük, çiftin ilişkisinin en çok konuşulan sembollerinden biri haline geldi. Şimdi ise milyonlarca dolar değer biçilen takı, Georgina'nın kızlarından birinin parmağında görülerek hayranların yeniden ilgisini çekti.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodriguez
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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