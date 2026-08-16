Modern OLED televizyonlar 10 yıl önceki modeller gibi eskimeye başladı

·3·Teknoloji
Modern OLED televizyonlar 10 yıl önceki modeller gibi eskimeye başladı

OLED televizyonlar son yıllarda teknolojik açıdan önemli ölçüde değişmiş olsa da ekran panelleri eskisi kadar hızlı yıpranıyor. ixbt.com, Rtings araştırmasına dayanarak modern OLED ekranların yıpranma hızının 10 yıl önceki modellerden neredeyse farklı olmadığını bildiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma kapsamında uzmanlar, 2017'de piyasaya sürülen LG C7 modelini 2020–2023 yılları arasında üretilen bir dizi yeni televizyonla karşılaştırdı. Test koşullarına göre tüm cihazlar 10.000 saat boyunca kesintisiz çalıştırıldı ve ekranlarda özel bir haber kanalı yayınlandı. Test edilen tüm televizyonların SDR modunda maksimum parlaklık seviyesinde çalışması sağlandı.

Teknolojik gelişmeler neden sonuç vermedi?

Kapsamlı test sonuçları, yeni nesil televizyonların 2017 model LG C7'ye kıyasla belirgin biçimde daha az kalıcı yanma göstermediğini ortaya koydu. Analistler yeni panellerin teknik açıdan daha dayanıklı olduğunu vurgulasa da pratikte başka faktörler önemli rol oynadı.

Uzmanların açıklamasına göre modern OLED ekranlar, çeşitli mühendislik çözümleri sayesinde dayanıklılık açısından önceki neslin önüne geçiyor. Ancak aynı zamanda çok daha yüksek parlaklık seviyelerine sahipler. İstatistikler, çoğu kullanıcının cihazlarını sürekli olarak maksimum parlaklık modunda kullanmayı tercih ettiğini gösteriyor.

OLED ekranların parlaklığının LCD panellere göre biraz daha düşük olduğu biliniyor; bu nedenle kullanıcılar parlaklığı en yüksek seviyede kullanmaya çalışıyor. Ancak ekranın maksimum parlaklığı, yıpranma hızını olumsuz etkileyen başlıca faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sonuç olarak üreticilerin elde ettiği teknik iyileştirmeler ve panel dayanıklılığındaki artış, kullanıcıların maksimum parlaklığı yoğun biçimde kullanması nedeniyle tamamen etkisiz hale geliyor. Yani yeni televizyonlar daha dayanıklı olsa da artırılmış parlaklıkları eski sorunları yeniden ortaya çıkarıyor.

OLEDTelevizyonlarRtingsLGTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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