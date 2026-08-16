Arsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladı

·17·Spor
Arsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladı

İngiltere Süper Kupa finalinde “Arsenal” ve “Manchester City” karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki takımın da 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. “Arsenal” kalesini David Raya koruyacak, ileri uçta Kai Havertz görev yapacak. “Manchester City” takımında ise hücumun merkezinde Erling Haaland görev alacak. Yedek oyuncular, teknik direktörler ve stadyumun adı bu bilgide yer almıyor.

“Arsenal”in ilk 11’i:

• David Raya

• Ben White

• Christian Mosquera

• Gabriel Magalhães

• Riccardo Calafiori

• Myles Lewis-Skelly

• Bruno Guimarães

• Noni Madueke

• Martin Ødegaard

• Christos Tzolis

• Kai Havertz

“Manchester City”nin ilk 11’i:

• Gianluigi Donnarumma

• Nico O'Reilly

• Joško Gvardiol

• Rúben Dias

Abdukodir Khusanov

• Elliot Anderson

• Mateo Kovačić

• Jérémy Doku

• Phil Foden

• Antoine Semenyo

• Erling Haaland

“Arsenal”de Martin Ødegaard kaptan olarak sahaya çıkacak. “Manchester City”de ise kaptanlık pazubandı Rúben Dias’ta olacak.

ArsenalManchester CityErling HaalandMartin ØdegaardRúben Dias
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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