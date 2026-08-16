NASA, Ay görevlerini özel şirketlere devretmeyi planlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıl sonuna kadar Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı kapsamında üç yeni Ay görevi sipariş etmeyi planlıyor. Ixbt.com'un aktardığına göre bu girişim kapsamında uzay ajansı, bilimsel cihazların ve teknik ekipmanların Ay'a taşınması hizmeti için özel şirketlere ödeme yapacak. Bunun, gelecekteki uzay altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Firefly Aerospace ve Intuitive Machines yöneticilerinin finans konferanslarında yaptığı açıklamalara göre, planlanan üç siparişin ikisi iniş araçlarıyla ilgili olacak. Üçüncü sipariş ise Ay yörüngesinden görüntüleme ve haritalama hizmetini kapsayacak. Bu da tarihî öneme sahip değişikliklerin önünü açabilir.

LRO'nun yerini kim alacak?

Intuitive Machines CEO'su Steve Altemus'un açıklamasına göre söz konusu araç, Ay yüzeyini haritalayacak ve 2009'da fırlatılan emektar Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracının yerini alacak modern bir cihaz olacak. Genişletilmiş görevi en az 2028'e kadar sürmesi planlanan LRO'nun eskimekte olduğu ve modern bilimsel ekipmanlara sahip bir halef gerektiği, bilim camiası tarafından birkaç yıldır vurgulanıyordu.

NASA, gelecekteki yörünge aracı siparişinin ayrıntılarını henüz resmen açıklamasa da pazardaki özel şirketler bu görev için aktif biçimde hazırlanıyor. Örneğin Firefly, Ocula adlı ticari Ay görüntüleme hizmeti geliştirdiğini duyurdu. Bu hizmetin kameralarının, Blue Ghost iniş araçlarıyla birlikte hareket edecek Elytra platformlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

Şirketlerin potansiyeli ve CLPS programı

Intuitive Machines, LRO üzerindeki yüksek çözünürlüklü kamerayı işletme deneyimine sahip. Şirket ayrıca Güney Kore'nin Ay yörüngesindeki Danuri aracında bulunan ShadowCam kamerasının operasyonlarını da yürütüyor. CLPS programı şu anda tek seferlik araçlardan seri üretime geçiyor; Firefly ve Intuitive Machines dörder iniş görevi aldı.

Bu dört aracın aynı türden ekipman setlerini taşıması gerekiyor. Programın temel amacı, şirketlerin standartlaştırılmış Ay platformlarını ne kadar hızlı üretebildiğini test etmek. Intuitive Machines Houston'daki üretim tesislerini önemli ölçüde genişletirken Firefly da temiz oda alanını dört katından fazla artırdı.

Gelecekteki dev sözleşmeler

Bir sonraki aşama olarak CLPS 2.0 programının başlatılması bekleniyor. Bu yeni sözleşme, on yıl boyunca en fazla 10 milyar dolar değerinde olacak. Sözleşmenin süresinin 15 yıl daha uzatılması ve toplam değerinin 15 milyar dolara çıkarılması da mümkün olacak.

Bu mali ve teknik imkânlar sayesinde özel şirketler daha ağır yükler taşıyabilen araçlar hazırlıyor. Intuitive Machines'in Nova-D aracı yaklaşık 500 kilogram yük taşıyabilirken, üç motorlu versiyonu bir tona kadar yük taşımak üzere tasarlanıyor. Firefly da birkaç ton taşıma kapasitesine sahip, ölçeklenebilir bir Blue Ghost versiyonu geliştiriyor.