Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi mağlup ediyor

·13·Spor
Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi mağlup ediyor

Cardiff'te oynanan Community Shield karşılaşmasının ilk dakikaları, taraftarlar için gerçek bir sansasyonla başladı. Goal.com'un haberine göre Arsenal ile Manchester City arasındaki mücadele, Londra ekibinin mutlak üstünlüğüyle başladı ve rakip takım daha ilk yarıda zor durumda kaldı. Riccardo Calafiori ile Kai Havertz'in attığı goller, Mikel Arteta'nın öğrencilerine devre arasına kadar 2-0'lık rahat bir üstünlük sağladı. Goal.com bunu bildiriyor .

Rekorlarla başlayan tempolu mücadele

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Arsenal hızlı bir hücuma çıktı ve Myles Lewis-Skelly'nin harika pasının ardından Riccardo Calafiori topu ağlara gönderdi. Maçın başlamasından yalnızca 24 saniye sonra İtalyan savunmacı, Gianluigi Donnarumma'nın koruduğu kaleyi havalandırdı. Bu yıldırım golü, Community Shield tarihindeki en hızlı gol olarak resmen kayıtlara geçti ve Arsenal tarihinin en hızlı dördüncü golü oldu.

Londra ekibi sahadaki üstünlüğünü korurken 28. dakikada ikinci golü de buldu. Martin Odegaard sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı. İlk maçına çıkan Christos Tzolis, topu uzak direk yakınında kafayla uygun bir noktaya indirdi; Kai Havertz ise yakın mesafeden hata yapmayarak skoru 2-0'a getirdi.

Enzo Maresca için zorlu sınav

Arsenal'in orta sahası, kadrosunu yüksek profilli transfer Bruno Guimaraes ile güçlendirerek sahanın merkezinde tam bir üstünlük kurdu. Manchester City ise önceki maçlarından tamamen uzak bir görüntü sergiledi ve David Raya'nın kalesi önünde neredeyse hiçbir tehlikeli pozisyon üretemedi. Deneyimli oyuncuların yokluğu takımın oyununu olumsuz etkilerken yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencilerini zor durumda bıraktı.

Manchester City'nin bu denli etkisiz görünmesi, stadyumdaki Arsenal taraftarlarının da gözünden kaçmadı. Karşılaşmanın 31. dakikasında tribünler, yeni teknik direktör Enzo Maresca'yı açıkça alaya almaya başladı ve “Sabah olur olmaz seni kovacaklar” anlamındaki iğneleyici tezahüratları yüksek sesle söyledi.

İlk yarının sonuna kadar topa tamamen sahip olan Arsenal, rakibine tek bir pozisyon dahi vermedi. Manchester City oyuncuları ne isabetli paslar yapabildi ne de rakip savunmayı aşabildi. Böylece ev sahibi ekip devre arasına güvenli bir üstünlükle girdi.

ArsenalManchester CityCommunity ShieldRiccardo CalafioriEnzo Maresca
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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