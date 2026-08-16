Juventus, Emiliano Martínez transferi için görüşmeler yürütüyor

·0·Spor
Juventus, Emiliano Martínez transferi için görüşmeler yürütüyor

İtalya'nın Juventus kulübü, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Goal.com'un haberine göre Torino ekibi, diğer adayların gündemden düşmesi ve Aston Villa'nın Parma kalecisi Zion Suzuki'nin transferine yaklaşması nedeniyle odağını Arjantinli file bekçisine çevirdi. Goal.com haber veriyor.

Bununla birlikte transfer konusunda ciddi şüpheler de bulunuyor. Özellikle deneyimli kalecinin fiziksel durumu, daha doğrusu parmağındaki sakatlık, kulüp yönetimini düşündürüyor. Emiliano Martínez, Avrupa Ligi finali öncesindeki yoğun antrenman sırasında parmağını kırmıştı.

Sakatlık geçmişi ve ameliyat riski

O dönemde sakatlığına rağmen kritik maçta forma giyen ve galibiyet kazanan futbolcu, Dünya Kupası'nı kaçırmamak için ameliyat olmayı reddetmişti. Sorunu turnuva boyunca idare etti ancak bu sakatlık şimdi yeniden rahatsızlık vermeye başladı.

Daily Mail'in haberine göre Juventus, Emiliano Martínez transferiyle ilgili tüm risklere rağmen bu hamleyi yapmaya hazır. Tanınmış İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Torino ekibi, Aston Villa ile mali anlaşmaya varmanın yanı sıra oyuncunun sağlık durumunu da detaylı şekilde incelemek istiyor.

Kalecinin ameliyat olması gerekirse yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalabilir. Martínez, temmuz ayında verdiği röportajda elinin hâlâ ağrıdığını ve tüm uzmanların kendisine ameliyat önerdiğini itiraf etmişti. Ancak bu adımı yalnızca Dünya Kupası nedeniyle ertelediğini belirtmişti.

Transferin geleceği

Aston Villa jamoasining mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvi boʻlgan PSJga qarshi Superkubok bahsida Martines maydonga tushmagani ham uning holatiga boʻlgan qiziqishlarni oshirdi. Ingliz klubi esa oʻz navbatida boshqa darvozabon bilan tarkibni kuchaytirish harakatini boshlab yuborgan.

Şu anda taraflar arasında mali şartlar ve sağlık kontrolünün sonuçları konusunda görüşmeler sürüyor. Juventus yönetiminin tüm riskleri göz önünde bulundurarak nihai kararını vermesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Torino ekibi, savunma hattını ve kalesini deneyimli bir dünya şampiyonuyla güçlendirecek.

JuventusEmiliano MartínezAston VillaTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jürgen Klopp Almanya Millî Takımı’ndaki görevine başladıJürgen Klopp Almanya Millî Takımı’ndaki görevine başladıBugün, 18:52Arsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladıArsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladıBugün, 18:13Anthony Gordon Barcelona formasıyla ilk maçına çıkacakAnthony Gordon Barcelona formasıyla ilk maçına çıkacakBugün, 16:50Bayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilirBayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilirBugün, 16:11Frank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorFrank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorBugün, 15:51Gary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini EleştirdiGary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini EleştirdiBugün, 15:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine