Juventus, Emiliano Martínez transferi için görüşmeler yürütüyor

İtalya'nın Juventus kulübü, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Goal.com'un haberine göre Torino ekibi, diğer adayların gündemden düşmesi ve Aston Villa'nın Parma kalecisi Zion Suzuki'nin transferine yaklaşması nedeniyle odağını Arjantinli file bekçisine çevirdi. Goal.com haber veriyor.

Bununla birlikte transfer konusunda ciddi şüpheler de bulunuyor. Özellikle deneyimli kalecinin fiziksel durumu, daha doğrusu parmağındaki sakatlık, kulüp yönetimini düşündürüyor. Emiliano Martínez, Avrupa Ligi finali öncesindeki yoğun antrenman sırasında parmağını kırmıştı.

Sakatlık geçmişi ve ameliyat riski

O dönemde sakatlığına rağmen kritik maçta forma giyen ve galibiyet kazanan futbolcu, Dünya Kupası'nı kaçırmamak için ameliyat olmayı reddetmişti. Sorunu turnuva boyunca idare etti ancak bu sakatlık şimdi yeniden rahatsızlık vermeye başladı.

Daily Mail'in haberine göre Juventus, Emiliano Martínez transferiyle ilgili tüm risklere rağmen bu hamleyi yapmaya hazır. Tanınmış İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Torino ekibi, Aston Villa ile mali anlaşmaya varmanın yanı sıra oyuncunun sağlık durumunu da detaylı şekilde incelemek istiyor.

Kalecinin ameliyat olması gerekirse yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalabilir. Martínez, temmuz ayında verdiği röportajda elinin hâlâ ağrıdığını ve tüm uzmanların kendisine ameliyat önerdiğini itiraf etmişti. Ancak bu adımı yalnızca Dünya Kupası nedeniyle ertelediğini belirtmişti.

Transferin geleceği

Aston Villa jamoasining mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvi boʻlgan PSJga qarshi Superkubok bahsida Martines maydonga tushmagani ham uning holatiga boʻlgan qiziqishlarni oshirdi. Ingliz klubi esa oʻz navbatida boshqa darvozabon bilan tarkibni kuchaytirish harakatini boshlab yuborgan.

Şu anda taraflar arasında mali şartlar ve sağlık kontrolünün sonuçları konusunda görüşmeler sürüyor. Juventus yönetiminin tüm riskleri göz önünde bulundurarak nihai kararını vermesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Torino ekibi, savunma hattını ve kalesini deneyimli bir dünya şampiyonuyla güçlendirecek.