Dünyanın en uzun Fransız örgü ipi 31 kilometreyi aşıyor

Dünyanın en uzun Fransız örgü ipi yaklaşık 31,42 kilometreuzunluğunda. Bu sıra dışı rekor Birleşik Krallık’ınSittingbourne kentinde kırıldı.

Rekoru Britanyalı Edward Hannaford kırdı. Onun 31,42 kilometrelik Fransız örgü ipi 12 Nisan 2016’da resmen onaylandı.

Hannaford’un Fransız örgüsüne olan ilgisi henüz 1989 yılında başladı. Dört çivili bir makara kullanarak ince yün iplikler oluşturdu.

En ilginç olanı, rekor uzunluktaki renkli ipi hazırlamasının 20 yıldan fazla sürmesiydi. Yaratıcının belirttiğine göre bu uzun ip hâlâ uzamaya devam ediyor.

Böylece basit bir hobi olarak başlayan uğraş, yıllar içinde büyük bir rekora dönüştü. Edward Hannaford’un emeği, Fransız örgüsü tarihinde en uzun iplerden birinin ortaya çıkmasını sağladı.