Çöpten bulduklarını satarak ayda 3 bin dolar kazanan kadın gündemde

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Tiffany Sherry, başkalarının attığı eşyaları toplayıp yeniden satarak geçimini sağlıyor. Bu sıra dışı işi ona ayda binlerce dolar kazandırıyor.

Sherry, 2017 yılında internette izlediği bir videodan ilham alarak mağazaların ve çeşitli işletmelerin attığı, ancak hâlâ kullanılabilir durumdaki eşyaları toplamaya başladı.

Çöplerin arasından şunları:

kozmetik ürünleri;

elektronik eşyalar;

ev eşyaları;

çeşitli günlük ürünleri

ayıklayıp yeniden satıyor.

Ona göre atılan pek çok eşya aslında hâlâ kullanılabilir durumda oluyor.

Geliri düzenli hâle gelince Sherry, asıl işinden ayrılarak kendini tamamen bu faaliyete adamaya başladı. Bulduğu eşyaları bahçe satışlarında ve ikinci el satış platformlarında satıyor.

“Dumpster Diving Mama” adıyla içerik üreten Sherry'nin TikTok'ta yaklaşık 2 milyon, Instagram'da ise 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Sherry, atılan pek çok eşyaya yeni bir hayat kazandırılabileceğini söylüyor. Böylece hem atık miktarını azaltıyor hem de kendine bir gelir kaynağı oluşturuyor.