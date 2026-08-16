Her durum için ayrı bir burun: Britanyalı kadının sıra dışı hikâyesi

Britanyalı Jane Hardman, nadir görülen bir otoimmün hastalık nedeniyle 2017 yılında burnunu kaybetti. Bugün ise 10’dan fazla farklı burun protezi var.

Neden bu kadar çok proteze ihtiyacı var?

Jane, farklı durumlara uygun protezler kullanıyor. Her birini görünüm, konfor ve belirli koşullara göre seçiyor.

Jane, deneyimlerini saklamıyor; aksine sosyal medyada açıkça paylaşıyor.

Amacı insanları bilinçlendirmek

Jane, yaşam yolculuğu hakkında düzenli olarak paylaşımlar yaparak nadir hastalıklar ve yüz organlarını kaybeden insanların karşılaştığı sorunlar konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyor.

Jane’in hikâyesi, görünümdeki değişiklikler insanın hayatını, kendisiyle ilişkisini ve toplumdaki yerini etkileyebilse de bunun kişinin dolu dolu yaşamasına engel olmadığını gösteriyor.