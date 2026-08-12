Google Quick Share işlevine NFC üzerinden paylaşım modu eklendi

Google, Pixel 11 cihazlarının tanıtımı kapsamında Android cihazlar arasında veri paylaşım sürecini kökten geliştirecek yeni bir işlev duyurdu. Apple ekosistemindeki AirDrop ve NameDrop özelliklerine rakip olan bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarını birbirine yaklaştırarak kişileri, fotoğrafları ve videoları hızlıca paylaşmasına olanak tanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre güncellenen Quick Share işlevi, iki yönlü hızlı veri paylaşımı sağlıyor. Kullanıcılar telefonlarındaki Share Sheet menüsü üzerinden gerekli içeriği seçerek cihazları birbirine dokundurarak aktarım yapabilecek.

İşlevin çalışma prensibi ve özellikleri

Bu teknoloji, çalışma mekanizması açısından Apple'ın iOS 17 işletim sisteminde sunulan NameDrop özelliğini hatırlatıyor. NFC teknolojisine dayanan bu yenilik, Android kullanıcılarına günlük dijital iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra kâğıtsız kişi paylaşımı rahatlığı sunuyor.

Google'a göre yeni işlev hem güvenlik hem de hız sağlıyor. Cihazlar arasındaki mesafenin minimum düzeyde olması, verilerin güvenli biçimde aktarılmasını garanti ediyor ve yanlışlıkla bağlantı kurulmasını önlüyor.

Hangi cihazlarda çalışıyor

Quick Share işlevinin bu yeni modu, bu haftadan itibaren Pixel 6 ve sonraki nesil akıllı telefonlara sunulmaya başladı. Ayrıca kısa süre içinde Samsung Galaxy serisinin gelişmiş cihazlarında, özellikle Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 ve Flip8 modellerinde de kullanıma açılması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu güncelleme, Android kullanıcılarının dosya paylaşım deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak. Google'ın planladığı gibi yıl sonuna kadar daha birçok markanın akıllı telefonu da bu işlevi desteklemeye başlayacak ve ekosistemler arası rekabet daha da güçlenecek.