Inter, Tottenham savunmacısı Djed Spence transferini tamamladı

Milano ekibi Inter, kanat hattını güçlendirme yolundaki ilk transferini resmen tamamladı. Tottenham forması giyen İngiliz sağ bek Djed Spence, kariyerine artık İtalya Serie A'da devam edecek. Goal.com'un haberine göre, iki gün süren yoğun müzakerelerin ardından taraflar tüm şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu transfer, teknik direktörün kanat hattı için talep ettiği ilk büyük takviye oldu. Çarşamba günü öğleden sonra müzakereler tamamlanırken, oyuncunun İtalyan devine bonservisiyle transfer olacağı kesinleşti. Djed Spence, yeni takımıyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Transfer detayları ve mali göstergeler

Transfer döneminin başında, oyuncu İngiltere Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda parladığı sırada Tottenham bonservis bedelini 45 milyon avro olarak belirlemişti. Ancak son günlerdeki yoğun görüşmelerin ardından İngiliz kulübü bu bedeli 10 milyon avrodan fazla düşürmeyi kabul etti.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, kulüpler arasındaki kesin transfer bedeli 31,5 milyon avro. Çeşitli bonuslarla birlikte bu tutar 34-35 milyon avroya kadar çıkabilir. Inter, oyuncuyla da çok daha önce anlaşmaya varmıştı; Djed Spence'in yıllık sabit maaşının 3 milyon avroyu geçmemesi kararlaştırıldı.

Kadrodaki değişiklikler ve gelecek planları

Djed Spence'in gelişi ve teknik direktörün Andy Diouf'yu sağ kanada adapte etmesi, takım içindeki rekabeti önemli ölçüde artıracak. Bu değişikliklerin ardından Brezilyalı Luis Henrique'nin durumu da daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Şu anda Roma'dan Luis Henrique için resmi bir teklif geldi ancak Inter yönetimi henüz satışa onay vermedi. Buna rağmen, kendi pozisyonunda üçüncü seçenek haline gelme riski, oyuncunun kış veya yaz transfer döneminde Milano ekibinden ayrılmasına yol açabilir.