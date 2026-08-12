Çin’de Canlı Kurbağalı İçecek Videosu İnterneti Şaşkına Çevirdi

Sosyal medyada yayılan garip bir video, internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Görüntülerde, içinde içecek bulunan bir kabın içinde canlı bir kurbağa olduğu görülüyor.

Bu sıra dışı durum birçok kullanıcıyı şaşırtırken sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açıyor. Bazıları, böyle bir içeceğin hijyen standartlarına ne ölçüde uyduğu ve hayvana nasıl davranıldığı sorularını gündeme getirdi.

Bununla birlikte videonun tam olarak nerede çekildiği ve görüntülerdeki olayın gerçek mi yoksa özel olarak mı kurgulandığı henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Bu nedenle, söz konusu videoya dayanarak Çin’de canlı kurbağa içeren içeceklerin yaygınlaştığı sonucuna varmak için henüz erken.

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, insanların bu garip olaya duyduğu ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.