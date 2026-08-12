Çin’de Canlı Kurbağalı İçecek Videosu İnterneti Şaşkına Çevirdi

·76·Dünya
Çin’de Canlı Kurbağalı İçecek Videosu İnterneti Şaşkına Çevirdi

Sosyal medyada yayılan garip bir video, internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Görüntülerde, içinde içecek bulunan bir kabın içinde canlı bir kurbağa olduğu görülüyor.

Bu sıra dışı durum birçok kullanıcıyı şaşırtırken sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açıyor. Bazıları, böyle bir içeceğin hijyen standartlarına ne ölçüde uyduğu ve hayvana nasıl davranıldığı sorularını gündeme getirdi.

Bununla birlikte videonun tam olarak nerede çekildiği ve görüntülerdeki olayın gerçek mi yoksa özel olarak mı kurgulandığı henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Bu nedenle, söz konusu videoya dayanarak Çin’de canlı kurbağa içeren içeceklerin yaygınlaştığı sonucuna varmak için henüz erken.

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, insanların bu garip olaya duyduğu ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Çin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'in eski başbakanı Zhu Rongji, 98 yaşında hayatını kaybettiÇin'in eski başbakanı Zhu Rongji, 98 yaşında hayatını kaybettiBugün, 19:55Kocasını öldüren hamile kadın mahkemede tamamen beraat ettiKocasını öldüren hamile kadın mahkemede tamamen beraat ettiBugün, 18:42Birleşik Krallık'ta insanlar domuz olmak için 1.200 sterlin mi ödüyor? (video)Birleşik Krallık'ta insanlar domuz olmak için 1.200 sterlin mi ödüyor? (video)Bugün, 16:54Hindistan’da yedi işçi 52 bin dolarlık elmas bulduHindistan’da yedi işçi 52 bin dolarlık elmas bulduBugün, 16:39Kolombiya’da baba, 2 aylık bebeğini bedenini siper ederek ölümden kurtardıKolombiya’da baba, 2 aylık bebeğini bedenini siper ederek ölümden kurtardıBugün, 16:32Hindistan'da 97 yaşındaki kadın muz gövdelerinden yapılan salla selden kurtarıldıHindistan'da 97 yaşındaki kadın muz gövdelerinden yapılan salla selden kurtarıldıBugün, 16:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti