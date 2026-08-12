Morgdaki “mucize”: Doktorların öldü ilan ettiği futbolcu hayatta

·87·Spor
Morgdaki “mucize”: Doktorların öldü ilan ettiği futbolcu hayatta

Futbol sahaları bazen akıl ve mantık sınırlarını aşan, dünya çapında yankı uyandıran olaylara tanıklık eder. Nijerya Premier Ligi ekiplerinden Katsina United’ın savunma oyuncusu Chinedu Ozor’un başına gelen son olay, tüm spor camiasını ve sağlık çalışanlarını şaşkına çevirdi.

Sahadaki trajedi ve yanlış teşhis

Talihsiz olay, Katsina United’ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Niger Tornadoes’a karşı oynadığı hazırlık maçında yaşandı. Karşılaşma sırasında 27 yaşındaki savunma oyuncusu Chinedu Ozor aniden bilincini kaybederek sahaya yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri futbolcuya acil müdahalede bulunmaya çalıştı. Ancak yapılan ilk kontrollerin ardından doktorlar, kalp atışı ve solunumun durduğunu belirleyerek Ozor’u “hayatını kaybetmiş” olarak ilan etti.

Morgdaki beklenmedik hareket

Futbolcunun ölüm haberinin ardından Katsina United yönetimi resmi bir açıklama yayımlayarak hayatını kaybeden oyuncunun ailesine, yakınlarına ve taraftarlarına başsağlığı diledi. Oyuncunun cenazesi, standart prosedür gereği yerel hastanenin morguna götürülmüştü.

Ancak gerçek mucize tam da burada gerçekleşti:

Hastane ve morg çalışanları soğuk odada cesedi incelerken, öldüğü düşünülen futbolcu aniden elini hareket ettirmeye ve yaşam belirtileri göstermeye başladı.

Yoğun bakım ve yaşam mücadelesi

Futbolcunun hayatta olduğu anlaşılınca hemen hastanenin yoğun bakım ünitesine götürüldü. Deneyimli doktorlardan oluşan bir ekip şu anda Chinedu Ozor’u hayata döndürmek, bilincini yerine getirmek ve durumunu stabilize etmek için gece gündüz mücadele ediyor.

Bilgi vermek gerekirse Chinedu Ozor, bu yılın temmuz ayında Katsina United kadrosuna katılmıştı. Geçen sezon Nijerya liginde 15 maçta forma giyerek takımın savunma hattında görev yaptı. Futbol camiası ve taraflar, sporcunun tamamen iyileşmesini umutla bekliyor.

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Chinedu OzorKatsina UnitedNiger Tornadoes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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