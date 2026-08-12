Hollandiya'da Kim 1 Numaralı İsim? Verhoeven Overim İle Ringe Çıkacak mı?

·40·Spor
Hollandiya'da Kim 1 Numaralı İsim? Verhoeven Overim İle Ringe Çıkacak mı?

Dövüş sporları dünyasında bir başka muazzam ve ses getirici kapışma olgunlaşıyor. Karma dövüş sanatları (MMA) efsanesi Alistair Overeem, eski Glory Kickbokscusu Rico Verhoeven'i boks kurallarına göre maç yapmaya davet etti.

İki Hollandalı sporcu arasındaki ezeli rekabet artık ringde kesin olarak çözülebilir.

«MMA'de bana karşı çıkmazdı — bu yüzden boks teklif ediyorum»

Alistar Overeem, son açıklamasında Rico Verhoeven'e boks kuralları çerçevesinde güç denemesi teklif etme sebeplerini ve Amsterdam'da büyük bir maç organize etme planını açıkladı:

«Boksta Rico'nun şansları daha yüksek, bunu kabul ediyorum. Bu yüzden ona tam olarak boks kurallarına göre maç teklif ediyoruz. Neden mi? Çünkü MMA kurallarına göre bir karşılaşmada Verhoeven'in bana karşı kafese çıkmaya asla yüreği yetmezdi... Onu Amsterdam'da görmeyi umuyoruz.

Rico, benden kaçma! Taraftarlar, tüm Hollanda ve ben de tam olarak bu karşılaşmayı istiyoruz. Ararımızda henüz hesabı görülmemiş meseleler var. Gel, her şeye bir defa ve for all nokta koyup, Hollanda'da bir numaralı sporcunun kim olduğunu belirleyelim. Bunu 2027 yılında Amsterdam'daki bir arenada gerçekleştirelim!» — dedi Overeem.

Usyk'e karşı süper maç ve Verhoeven'in bokstaki adımı

Hatırlatalım, Rico Verhoeven bu yılın 23 Mayıs günü Mısır'da süper ağır sıklette dünya şampiyonu Oleksandr Usyk'e karşı ses getiren bir maça çıkarak profesyonel bokstaki en zorlu sınavını geçirmişti. O dramatik geçen mücadelenin 11. raundunda Usyk, güçlü yumruk serileriyle Verhoeven'i teknik nakavtla mağlup etmişti.

Yine de Verhoeven ringde gösterdiği direnişle boks dünyasının dikkatini çekti ve şimdilerde Overeem ile yapılacak karşılaşmanın 2027 yılının en büyük ve en karlı spor olaylarından biri olması bekleniyor.

Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden arkadaşlarınızla paylaşın.

Alistair OvereemRico VerhoevenOleksandr UsykAmsterdamHollanda
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyorBeşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyorBugün, 20:39Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyorBeşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyorBugün, 20:33UFC 330 öncesi psikolojik savaş: Ian Garry sansasyonel açıklamalarda bulunduUFC 330 öncesi psikolojik savaş: Ian Garry sansasyonel açıklamalarda bulunduBugün, 20:16«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yöneltti«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yönelttiBugün, 20:10Lionel Messi, babasının ölümünün ardından kariyerini sonlandırabileceğini söylediLionel Messi, babasının ölümünün ardından kariyerini sonlandırabileceğini söylediBugün, 19:56Shahnoza Haydarova Asya şampiyonu oldu: Üç deneme, üç başarıShahnoza Haydarova Asya şampiyonu oldu: Üç deneme, üç başarıBugün, 19:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı