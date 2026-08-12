Hollandiya'da Kim 1 Numaralı İsim? Verhoeven Overim İle Ringe Çıkacak mı?

Dövüş sporları dünyasında bir başka muazzam ve ses getirici kapışma olgunlaşıyor. Karma dövüş sanatları (MMA) efsanesi Alistair Overeem, eski Glory Kickbokscusu Rico Verhoeven'i boks kurallarına göre maç yapmaya davet etti.

İki Hollandalı sporcu arasındaki ezeli rekabet artık ringde kesin olarak çözülebilir.

«MMA'de bana karşı çıkmazdı — bu yüzden boks teklif ediyorum»

Alistar Overeem, son açıklamasında Rico Verhoeven'e boks kuralları çerçevesinde güç denemesi teklif etme sebeplerini ve Amsterdam'da büyük bir maç organize etme planını açıkladı:

«Boksta Rico'nun şansları daha yüksek, bunu kabul ediyorum. Bu yüzden ona tam olarak boks kurallarına göre maç teklif ediyoruz. Neden mi? Çünkü MMA kurallarına göre bir karşılaşmada Verhoeven'in bana karşı kafese çıkmaya asla yüreği yetmezdi... Onu Amsterdam'da görmeyi umuyoruz. Rico, benden kaçma! Taraftarlar, tüm Hollanda ve ben de tam olarak bu karşılaşmayı istiyoruz. Ararımızda henüz hesabı görülmemiş meseleler var. Gel, her şeye bir defa ve for all nokta koyup, Hollanda'da bir numaralı sporcunun kim olduğunu belirleyelim. Bunu 2027 yılında Amsterdam'daki bir arenada gerçekleştirelim!» — dedi Overeem.

Usyk'e karşı süper maç ve Verhoeven'in bokstaki adımı

Hatırlatalım, Rico Verhoeven bu yılın 23 Mayıs günü Mısır'da süper ağır sıklette dünya şampiyonu Oleksandr Usyk'e karşı ses getiren bir maça çıkarak profesyonel bokstaki en zorlu sınavını geçirmişti. O dramatik geçen mücadelenin 11. raundunda Usyk, güçlü yumruk serileriyle Verhoeven'i teknik nakavtla mağlup etmişti.

Yine de Verhoeven ringde gösterdiği direnişle boks dünyasının dikkatini çekti ve şimdilerde Overeem ile yapılacak karşılaşmanın 2027 yılının en büyük ve en karlı spor olaylarından biri olması bekleniyor.

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