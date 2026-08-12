Kocasını öldüren hamile kadın mahkemede tamamen beraat etti

Almatı bölgesinde yıllarca aile içi şiddete maruz kalan hamile kadın, kocasının ölümüyle ilgili davada tamamen beraat etti. Mahkeme heyeti, kadının eylemini kasten adam öldürme olarak değerlendirmedi.

Bu bilgiyi Kazakistanlı insan hakları savunucusu Dina Tansari sosyal medyada paylaştı.

Mahkemede, kadının eşi tarafından uzun süre boyunca düzenli olarak dövüldüğü ortaya çıktı. Hatta bazı durumlarda kocası, bebeği kucağındayken onu soğuk kış günlerinde sokağa atmıştı. Erkeğin, kadının önceki hamileliği sırasında da ona ağır yaralar verdiği belirlendi.

Trajik olaydan önce kadın, kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Buna öfkelenen koca, yine eşine saldırdı. Durumun tırmanması üzerine kadın, kendi hayatını ve karnındaki bebeğini korumak amacıyla kocasını bıçakladı. Bunun sonucunda adam hayatını kaybetti.

Kadın o sırada hamileydi ve doğum tarihi 15 Ağustos olarak belirlenmişti.

Mahkeme heyeti, kadının yıllarca şiddete maruz kalması ve trajedi sırasında kendisini ve bebeğini korumaya çalışması da dahil olmak üzere davadaki tüm koşulları dikkate aldı.

Sonuç olarak mahkeme heyeti, kadını suçlu bulmak için yeterli gerekçe bulunmadığına karar verdi ve onu tamamen beraat ettirdi.