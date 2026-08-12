VK Videso Ortaklık Programı Koşullarını Kolaylaştırıyor

Rusya'nın önde gelen video hizmetlerinden biri olan VK Videso platformu, ortaklık programına katılım koşullarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Yeni kurallar, içerik üreticilerinin para kazanma sistemine erişimini genişletmeyi ve yeni başlayan yazarlara ek fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bu konuda ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, güncellenen gereklilikler 1 Eylül 2026'dan itibaren tamamen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren platformda özgün içeriklerini paylaşan yazarların, gelir elde etme imkânı sunan ortaklık programına katılması çok daha kolay olacak.

Yeni Para Kazanma Kriterleri

Yapılan değişikliklere göre programa katılmak için yazarın kanalında en az 1000 abone bulunması ve videolarının son 90 gün içinde toplamda en az 500 saat izlenmiş olması gerekiyor. Bu göstergeler, daha önce uygulanan koşullara kıyasla oldukça avantajlı.

Platform temsilcileri, güncellenen kriterlerin özellikle faaliyetlerine yeni başlayan içerik üreticileri için giriş eşiğini düşürmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Ancak koşulların gevşetilmesine rağmen temel gereklilikler değişmiyor: Yazarlar kanallarını düzenli olarak geliştirmeli ve yalnızca özgün materyaller yayımlamalı.

Geçiş Dönemi ve Destek Önlemleri

Bu yeniliğin tüm yazarlar için aynı derecede kolay olmayacağını dikkate alan platform yönetimi, özel bir geçiş dönemi sunacak. Buna göre, gerekli göstergelere, özellikle de yeterli izlenme süresine henüz ulaşamayan içerik üreticileri için üç aylık bir uyum süreci öngörülüyor.

Platform, bu üç aylık dönem boyunca yazarların yeni gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olmak için asgari garantili gelir mekanizmasını uygulamayı planlıyor. Bu da kariyerlerinin başlangıç aşamasındaki içerik üreticilerine finansal istikrarı korumak ve kitlelerini genişletmek için uygun bir zemin sağlayacak.