Shahnoza Haydarova Asya şampiyonu oldu: Üç deneme, üç başarı

Gençler ve yıldızlar arasındaki Asya Şampiyonası’nda Özbekistan kafilesi bir altın madalya daha kazandı. -69 kg kategorisinde yarışan Shahnoza Haydarova, koparma müsabakasında tüm rakiplerini geride bıraktı.

En dikkat çekici nokta ise Özbek sporcu üç denemesinin tamamını başarıyla gerçekleştirdi ve her seferinde derecesini geliştirdi.

95 kg ile başladı, 99 kg ile şampiyonluğunu perçinledi

Shahnoza Haydarova koparma müsabakasına 95 kg ile başladı ve ilk denemesini başarıyla tamamladı.

İkinci denemesinde 97 kg kaldırdı.

Üçüncü denemede ise halterin ağırlığı 99 kg’a çıkarıldı. Haydarova bu ağırlığı da güvenle kaldırarak rakiplerine şans tanımadı.

Böylece denemeleri şu şekilde sonuçlandı:

birinci deneme — 95 kg;

ikinci deneme — 97 kg;

üçüncü deneme — 99 kg.

Tüm denemelerin başarıyla tamamlanması, Haydarova’nın müsabakaya üst düzeyde hazırlandığını gösterdi.

Rakiplerini geride bıraktı

-69 kg kategorisindeki koparma müsabakasında Shahnoza Haydarova’nın 99 kg’lık derecesi en yüksek sonuç oldu.

Bunun sonucunda Özbek sporcu, gençler arasında Asya şampiyonu unvanını kazandı.

Bu sonuç yalnızca kişisel bir zafer değil, aynı zamanda Özbekistan halteri için de bir başka önemli başarı oldu.

Üç denemede de hata yapmadı

Halterde yalnızca güç yeterli değildir. Sporcunun her denemede tekniği doğru uygulaması, ağırlığı doğru hesaplaması ve baskı altında hata yapmaması gerekir.

Haydarova’nın 95, 97 ve 99 kg’lık tüm denemelerini başarıyla tamamlaması, onun yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da istikrarlı olduğunu gösterdi.

Özellikle belirleyici üçüncü denemede ağırlığı iki kilogram daha artırarak 99 kg kaldırması, şampiyonluğa yakışan bir kapanış oldu.

Özbekistan halterinin bir başka gelecek vadeden ismi

Gençler arasında kıta şampiyonu olmak, sporcunun kariyerinin ilerleyen dönemi için önemli bir aşamadır.

Shahnoza Haydarova bu hızla gelişmeye devam ederse gelecekte büyükler kategorisindeki önemli uluslararası organizasyonlarda da Özbekistan’ı başarıyla temsil edebilir.

Şimdilik ise bir şey kesin: -69 kg kategorisinde koparmanın Asya’daki en güçlü genç sporcusu Shahnoza Haydarova.

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