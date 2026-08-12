Manchester City oyuncuları takıma döndü, Rodri'nin durumu belirsizliğini koruyor

İngiltere şampiyonu Manchester City takımı, yaklaşan İngiltere Süper Kupası (Community Shield) maçı öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Goal.com'un haberine göre, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmana Dünya Kupası sonrası izinlerini tamamlayan altı deneyimli futbolcu katıldı. Bu değişiklikler, teknik direktör Enzo Maresca için takımı yeni sezona hazırlama sürecinde önemli bir adım oldu. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Kulüp tesislerindeki antrenmana katılan yıldızlar arasında Norveçli forvet Erling Haaland ve Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku da yer aldı. Bu oyuncuların dönüşünün takımın hücum hattındaki seçenekleri daha da artırması bekleniyor. İngiliz futbolcular Elliot Anderson, Marc Guehi ve Nico O'Reilly ile Fransız oyun kurucu Rayan Cherki de takım antrenmanlarına katıldı.

Yeni sezon öncesi forma numaraları dağıtıldı

Futbolcuların takıma dönmesinin yanı sıra kulüp, 2026/27 sezonu için yeni transferlerin ve mevcut oyuncuların forma numaralarını resmen açıkladı. Buna göre yeni transfer Elliot Anderson, kulüp efsanesi John Stones'un kullandığı 5 numaralı formayı giyecek. Marc Guehi ise geçen sezonki 15 numarasını değiştirerek 6 numarayı seçti.

Kaleci rotasyonunda da değişiklikler yaşandı. James Trafford'un Leeds United'a bonservisiyle transfer olmasının ardından Gianluigi Donnarumma, 25 numaradan 1 numaraya geçti. Takıma katılan bir diğer kaleci Geronimo Rulli'nin ise yeni sezonda 28 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Rodri'nin durumu

Olumlu gelişmelerin yanı sıra, antrenmanda dikkat çeken önemli eksiklerden biri deoldu. Yaz Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen İspanyol orta saha, çarşamba günkü antrenmanda yer almadı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretleri oluşurken Barcelona, Rodri'ye yoğun ilgi gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre Manchester City yönetimi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirledi ve bu talebinden vazgeçmeye niyetli değil. Dünya Kupası'nın ardından belinden küçük bir operasyon geçiren Rodri'nin cuma günü kulübe dönmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun takıma ne zaman katılacağı veya transfer konusunu çözmek için ek süre alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Hatırlanacağı üzere Manchester City, pazar günü Cardiff'te Arsenal karşısında İngiltere Süper Kupası maçına çıkacak. Bu karşılaşma, Enzo Maresca'nın kulübün teknik direktörü olarak ilk resmi sınavı olacak.