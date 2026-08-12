«Real»den sansasyon: Taraftarları hayrete düşüren pembe formalar

İspanya’nın «Real Madrid» kulübü ile «Adidas» markası, 2026/27 sezonu için takımın üçüncü (deplasman) forma koleksiyonunu resmen tanıttı. Yeni forma, sıra dışı ve canlı pembe renginin yanı sıra ulusal kültür unsurlarıyla taraftarların ve moda gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Kulübün basın servisinin açıklamasına göre bu canlı renk, yalnızca bir tasarım tercihi değil; dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca «Real» taraftarını bir araya getiren sonsuz tutkuyu ve «kraliyet kulübü»nün küresel ölçekteki gücünü temsil ediyor.

Latin Amerika kültürü ve çağdaş spor tasarımı

Yeni formanın tasarımında, tasarımcılar Latin Amerika’nın geleneksel el sanatlarında yaygın olarak kullanılan zarif geometrik desenlerden ilham aldı.

Zarafet ve modern bir stil sağlamak amacıyla:

Formanın V yaka kısmı;

Kol uçları;

«Adidas» logosu ve ikonik üç çizgi detayları;

Kulüp arması yumuşak krem tonunda tasarlandı.

Böylece tarihî ve kültürel unsurlarla çağdaş spor estetiği mükemmel biçimde harmanlandı.

Yenilikçi teknoloji: Climacool+

Profesyonel futbolcular için tasarlanan bu forma, son derece hafif ve nefes alabilen kumaştan üretildi. Formada «Adidas» şirketinin en yeni nesil Climacool+ teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, vücuttaki nemi ve teri hızla uzaklaştırıyor. Böylece yoğun fiziksel efor ve sıcak hava koşullarında futbolculara sahada maksimum serinlik ve konfor sağlıyor.

«Real Madrid»in 2026/27 sezonu için forma koleksiyonu

Yeni pembe formanın tanıtılmasıyla Madrid kulübü, gelecek sezon için üç ana forma seçeneğini kusursuz şekilde tamamladı:

İç saha forması: Kulübün geleneksel ve klasikleşmiş beyaz rengi korundu. Tasarım, «Madrid»e özgü üstün zarafet ve aristokratik anlayış üzerine kuruldu. Deplasman forması: Koyu yeşil renkte tasarlanan forma, beyaz detaylar ve zarif geometrik desenlerle zenginleştirildi. Formada «Adidas»ın ikonik üç yapraklı (Trefoil) logosu ve modern bir yaka kullanıldı. Kaleci forması: Kaleciler için canlı mavi renkte özel bir forma seti hazırlandı.

«Real»in son yıllardaki beyaz ve koyu yeşil formalarından keskin biçimde ayrılan bu canlı pembe setin, yeni sezonda kulübün en çok satan ürünlerinden biri olması bekleniyor.

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