Google, Pixel 11 akıllı telefonlarını ve Gemini yeniliklerini tanıttı

·51·Teknoloji
Google, Pixel 11 akıllı telefonlarını ve Gemini yeniliklerini tanıttı

Google, geleneksel Made by Google 2026 etkinliğini düzenleyerek yeni Pixel 11 serisi cihazlarını, Pixel Watch 5 akıllı saatini ve Apple’ın AirTag cihazına rakip olan yeni aksesuarını geniş kitlelere tanıttı. Bu etkinlik yalnızca donanımıyla değil, aynı zamanda günlük kullanımı kökten değiştiren yapay zeka özellikleriyle de önem taşımaktadır. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

ixbt.com verilerine göre şirket, cihazlarında yapay zekaya dayalı Gemini fonksiyonlarının derinlemesine entegrasyonuna özellikle dikkat çekti. Örneğin, engelli bireyler için tasarlanan önemli yeniliklerden biri — Live Transcribe servisinin Amerikan İşaret Dili (ASL) desteğiyle genişletilmesi oldu. Artık kullanıcılar Pixel kamerası yardımıyla işaret dilini metne çevirme imkanına sahip olacaklar.

Yapay zeka ve sesli kontroldeki değişiklikler

Etkinlikte sunulan bir diğer ilginç yenilik ise Rambler adı verilen yeni sesli giriş fonksiyonudur. Bu özellik, insanların olağan, doğrudan ve akıcı konuşma tarzını daha iyi anlamak için tasarlanmıştır. Program; dolgu sözcükleri, tamamlanmamış cümleleri ve yapılandırılmamış konuşmaları bile kolayca analiz ederek kullanıcının ne demek istediğini anlayabilmektedir.

Ayrıca popüler Circle to Search fonksiyonu artık doğrudan Pixel kamera arayüzünden başlatılacak. Bu da kullanıcılara kamera uygulamasından çıkmadan çevredeki nesneleri tanıma, uzaktaki nesneleri arama, metinleri çevirme veya gördükleri şeyler hakkında sorular sorma imkanı tanıyor.

Pixel 11 ve Pro modellerinin fiyatı ile tasarımı

Temel Pixel 11 modeli, öncekinden daha ince ve tamamen cam yüzeyden oluşan yeni bir kamera paneliyle donatıldı. Google’ın belirttiğine göre yeni tasarım, önceki nesle göre yüzde 40'tan fazla daha ince üretildi. Ayrıca şirket, başlangıç depolama alanını iki katına çıkararak 256 GB olarak belirledi.

Güncellenen 128 GB seçeneğinin kaldırılması ve RAM yetersizliği fonunda Pixel 11 modelinin başlangıç fiyatı 899 doları bularak önceki nesle göre 100 dolar arttı. Bu cihaz Frost, Hibiscus, Pistachio ve Obsidian gibi renklerde satışa sunulacak.

Pro serisinde dayanıklılık ve fiyat politikası

Google, Pro modellerinin sağlamlığına da özellikle vurgu yaptı. Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modelleri, düşmelere karşı gelişmiş dayanıklılığın yanı sıra Pixel 10 Pro modellerine kıyasla iki kat daha fazla çizilmeye dayanıklı yeni bir ekran kaplamasına kavuştu.

Güçlendirilmiş özelliklere sahip Pixel 11 Pro akıllı telefonunun başlangıç fiyatı 1099 dolardan başlarken, önceki versiyon 999 dolardan satılmaya başlanmıştı. Bu fiyat politikasının ve teknik yeniliklerin şirketin amiral gemisi pazarındaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

GooglePixel 11GeminiAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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