Cannavaro Özbekistan - Kongo Maçı Öncesi Planlarını Açıkladı

·56·Spor
Cannavaro Özbekistan - Kongo Maçı Öncesi Planlarını Açıkladı

Özbekistan milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro ve takım kaptanı Eldor Shomurodov, Kongo ile oynanacak Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maç öncesi basın toplantısına katıldı.

Cannavaro, rakibin fizik olarak iyi hazırlandığını belirtti. Bununla birlikte, Özbekistan milli takımının sonuç için savaşmaya hazır olduğunu ve sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağını ifade etti.

Teknik direktör, Dünya Kupası'na katılmanın futbolcular için büyük bir deneyim okulu olduğunu kaydetti. Oyuncuların aşırı baskı kurmadan, sakin ve kendi yeteneklerine güvenerek hareket etmeleri gerektiğini düşünüyor.

Cannavaro, ikinci maçta kalecinin değiştirilmesine de değindi. Bu kararın, teknik heyetin tüm futbolculara şans verme isteğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Teknik direktör, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılımını, ülkedeki çocuk futbol akademilerinin aşamalı olarak geliştirilmesine bağladı.

Eldor Shomurodov ise turnuvadaki ilk golden sonra artık temel amacın ilk galibiyeti elde etmek olduğunu vurguladı. Kaptan, hücuma yönelmenin savunmayı unutmak anlamına gelmediğini belirtti.

Eldor Shomurodov, "Gol atmaya çalışmak savunmayı unutmak demek değildir. Disiplinli oyun önemlidir" dedi.

KongoFabio CannavaroEldor ShomurodovDünya KupasıMilli Takım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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