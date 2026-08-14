Milan savunmacısı Zachary Athekame kariyerine Fransa’da devam edecek

İtalya’nın Milan kulübü, transfer döneminin son haftalarında kadroyu optimize etme ve fazlalık oyunculardan kurtulma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda takımın İsviçreli kanat beki Zachary Athekame, Fransa’nın Lyon kulübüne resmen kiralandı. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre Milan, forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik direktör Ruben Amorim’in gelecekte kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak için adımlar atıyor. Ancak Zachary Athekame’nin durumu biraz farklı. Kulüp yönetimi onu gelecek için önemli bir oyuncu olarak görüyor.

Yetenekli İsviçreli oyuncu, bir yıl önce Milan’a katılmıştı. Buna rağmen bu sezon sahada aldığı sürenin sınırlı kalması nedeniyle kulüp yönetimi, düzenli forma giymesi ve gelişimini sürdürmesi için oyuncuyu başka bir takıma kiralamanın daha doğru olduğuna karar verdi.

Fransa Ligue 1’e kiralık transfer

Milan, yaptığı resmi açıklamada Zachary Athekame’nin sportif tescil haklarının geçici olarak Olympique Lyonnais kulübüne devredildiğini doğruladı. Kulüp, oyuncuya sezonun geri kalanında başarılar dileyerek kariyerinin devamında şans temennisinde bulundu.

Fransa Ligue 1’de mücadele eden Lyon’da Athekame, kendini gösterme ve Avrupa sahalarında deneyim kazanma fırsatı bulacak. Uzmanlara göre bu karar, genç savunmacının bireysel becerilerini geliştirmesi açısından doğru bir adım.

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Milan, diğer yedek oyuncuları satmak veya kiralamak için görüşmeleri hızlandırdı. Kulüp yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim’in talepleri doğrultusunda kadroyu dengelemeyi hedefliyor.