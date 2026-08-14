Stamford Bridge Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Maçları Oynanabilir

·3·Spor
Stamford Bridge Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Maçları Oynanabilir

Londra'daki Stamford Bridge Stadı, bu sezon yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi marşını ağırlamaya hazırlanıyor; ancak bu kez sahaya Chelsea değil, başka bir takım çıkacak. Spor dünyasındaki beklenmedik gelişmelere göre Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını Batı Londra'da oynama konusunda görüşmeleri son aşamaya taşıdı. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Shakhtar Donetsk, 2014'ten bu yana vatanındaki ana stadı Donbas Arena'da oynayamıyor. Ukrayna ekibi son yıllarda uluslararası maçlarını Polonya, Almanya ve Slovenya'da oynadı. Şimdi ise kulüp yönetimi Londra'da oynama seçeneğini ciddi biçimde değerlendiriyor ve taraflar arasındaki görüşmeler aktif şekilde sürüyor.

Kulüpler Arasındaki İş Birliği

Gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığına göre Stamford Bridge'in bu sezon Shakhtar Donetsk'in iç saha maçları için ana adres olması bekleniyor. Son 18 ayda Chelsea ile Shakhtar Donetsk arasında yakın iş birliği ilişkileri kuruldu. Bu süreci, Mykhailo Mudryk'in 2023'ün başında Londra kulübüne gerçekleştirdiği ses getiren transfer tetikledi.

İki kulüp ayrıca insani yardım toplamayı amaçlayan Game4Ukraine yardım etkinliğini de birlikte başarıyla düzenlemişti. Bu sıcak ilişkiler, Shakhtar Donetsk'e şimdi Londra'daki stadı kullanma fırsatı sunuyor.

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Londra'da Ukrayna'dan gelen vatandaşların oluşturduğu büyük bir diaspora bulunuyor ve bu unsur kulüp için de önem taşıyor. Başkentte yaklaşık 32 bin Ukraynalı yaşarken, Birleşik Krallık genelinde Ukrayna kökenli 100 binden fazla kişi bulunuyor. Bu durum, takımın yurt dışında da taraftarlarından güçlü destek almasını sağlayabilir.

İlginç şekilde Chelsea'nin geçen sezon Premier League'i onuncu sırada tamamlaması da bu anlaşmanın dolaylı olarak önünü açtı. Mavilerin bu sezon Avrupa kupalarında yer almaması, stadın zemininin korunması ve güvenlik açısından ek fikstür çakışmalarına yol açmayacak.

Buna rağmen planın resmen onaylanması için bazı kurumların onayı gerekiyor. Özellikle UEFA ile Hammersmith and Fulham yerel meclisinin ek maçların oynanmasına nihai izin vermesi gerekiyor.

Shakhtar DonetskChelseaŞampiyonlar LigiStamford BridgeMykhailo Mudryk
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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