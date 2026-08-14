Ateşkes olacak mı? Lavrov müzakereleri ve Rusya'nın misilleme önlemlerini açıkladı

·2·Dünya
Ateşkes olacak mı? Lavrov müzakereleri ve Rusya'nın misilleme önlemlerini açıkladı

Gelecek kış mevsimi yaklaşırken Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ve altyapı savaşı yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya girdi. 14 Ağustos'ta taraflar askeri saldırılar ve resmi açıklamalarla sert karşılıklar verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi kanalında, insansız hava araçlarının görüntüleri eşliğinde «Kışın donup kalmanız sizi bekliyor» şeklinde açık bir uyarı yayımlandı. Bu paylaşım, Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçlarına düzenlenen yeni saldırıların ardından yapıldı.

Birkaç saat sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi buna yanıt verdi: «Rusya'nın petrol rafinerilerinin ateşiyle ısınacağız».

«Çatışmalar durdurulamaz»: Lavrov'un kararlı tutumu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevcut çatışma hattı boyunca askeri faaliyetlerin durdurulmasına kesinlikle izin verilemeyeceğini açıkladı.

«Mesele bugün birilerinin ne kadar rahat yaşadığı değil; insanlarımız acı çekiyor ve bu eylemler nedeniyle hayatını kaybediyor. Mesele, Rusya devletinin bin yıllık tarihi karşısındaki sorumluluğumuzdur. Eylemlerimizi yoğunlaştırıyoruz ve buna şimdiden başladık», — diye vurguladı Lavrov.

Karadeniz girişimleri ve diplomatik engeller

Cephedeki şiddetli çatışmaların gölgesinde bölgesel güvenliğe ilişkin bir dizi öneri gündeme getiriliyor:

  • Ukrayna'nın önerisi: Reuters'ın haberine göre Ukrayna, 13 Ağustos'ta üçüncü bir taraf aracılığıyla Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını teklif etti. Bu adım, küresel gıda tedarik zincirindeki riski azaltmak amacıyla atıldı.

  • Türkiye'nin arabuluculuğu: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ticari gemilere yönelik saldırılara moratoryum getirilmesini önermişti. Ancak 14 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın bu konuda henüz resmi bir Türk başvurusu almadığını açıkladı.

  • Zelenskiy'nin mektubu: Haziran ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin'e açık bir mektup göndererek liderlerin yüz yüze görüşmesini ve müzakereler süresince tüm cephe boyunca ateşkes ilan edilmesini önermişti.

Enerji altyapısı için kış tehdidi

2022'den bu yana her sonbahar enerji tesislerine yönelik saldırıların yoğunlaştığı görülüyor. Nitekim 2024 sonbaharında düzenlenen ağır saldırılar sonucunda Ukrayna'nın neredeyse tüm büyük termik santralleri hasar gördü ve toplam elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'i devre dışı kaldı.

Bu yıl kış öncesinde ise saldırıların odağı Sumi, Çernigiv ve Harkiv bölgelerindeki trafo merkezleri ile elektrik iletim hatlarına yöneliyor. Bu durum, önümüzdeki soğuk aylarda enerji sistemi için yeni ve ağır bir sınav yaşanacağını gösteriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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