ABD Uzay Kuvvetleri uyduları merkezkaç kuvvetiyle fırlatmayı finanse ediyor

·2·Teknoloji
ABD Uzay Kuvvetleri uyduları merkezkaç kuvvetiyle fırlatmayı finanse ediyor

ABD Uzay Kuvvetleri, uzaya erişim ve yükleri yörüngeye taşıma sürecini kökten değiştirebilecek yeni bir teknolojiye fon sağladı. ixbt.com’un haberine göre Space Kinetic girişimi, uzay araçlarını yakıt kullanmadan fırlatmak üzere tasarlanan Whirlwind sistemini geliştirmek için 50 milyon dolarlık bir OTA sözleşmesi kazandı. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu yenilikçi fikir, kadim bir silah olan “sapan”ın çalışma prensibine dayanıyor. Şirketin CEO’su Ryan Sullivan’ın açıkladığı üzere elektromekanik sistem, faydalı yükü merkezkaç kuvvetiyle yüksek hızda döndürerek uzaya fırlatıyor. Ardından uydu, kendi motorlarını kullanarak gerekli yörüngeye veya hedefe doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Roket denkleminin sınırlarını aşmak

Merkezkaç ivmesi, geleneksel roket denkleminin katı sınırlarını aşmayı mümkün kılıyor. Bu yöntemde başlangıç hızı için gereken temel enerji, kimyasal yakıttan değil, mekanik gerilimden sağlanıyor. Whirlwind fırlatıcısı, faydalı yük türüne veya yörünge rejimine bağlı olmaması nedeniyle son derece esnek bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Şirket, bu sistemle uzayda keşif yapma, iletişim sağlama, bilimsel sondaları taşıma ve hatta uzay çöplerini denetleme gibi görevlerin gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ancak asıl odak, ucuz uyduların hizmet ömrünün yıllarla değil, dakikalarla ölçülebileceği uzaydaki “drone ekonomisi”ne yöneliyor.

Uzayda tüketilebilir yük konsepti

Bu yaklaşım, geleneksel çok yıllı görevlerin ve milyonlarca dolarlık ağır araçların tam tersini temsil ediyor. “Attritable payload” olarak adlandırılan tüketilebilir yük konsepti, belirli bir “kullanım ömrüne” sahip ve modern uzay stratejilerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Space Kinetic’in daha önce de çeşitli başarılara imza attığını belirtmek gerekir. Girişim, mimariyi asimetrik füze savunma sistemine uyarlamak üzere DARPA’dan milyonlarca dolarlık bir sözleşme almıştı. Şirket ayrıca SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge programına da seçildi.

Günümüzde ekip 50 çalışana ulaştı, Albuquerque’de bir prototip geliştirme laboratuvarı faaliyet gösteriyor ve El Segundo’da yeni bir ofis açılıyor. Uzmanlar henüz ilk yörünge testinin tarihini açıklamadı; şu anda teknolojinin yer testleri yürütülüyor ve entegrasyon ortaklarıyla görüşmeler yapılıyor.

Uzay KuvvetleriSpace KineticWhirlwindUydularTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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