Namangan’da 7 gollü şov: Navbahor 89. dakikada galibiyeti kaptı

·11·Spor
Namangan’da 7 gollü şov: Navbahor 89. dakikada galibiyeti kaptı

Superliga’nın 17. haftasında Namangan’da gerçek bir futbol gerilimi yaşandı. Navbahor iki kez üstünlüğünü kaybetmesine rağmen, 89. dakikadaki penaltı golüyle Bunyodkor’u 4-3 mağlup etti.

Yedi golün atıldığı karşılaşmada Hüseyin Norçayev de bir kez daha adını skor tabelasına yazdırdı. Bu galibiyet, “şahinler”i lig tablosunda 3. sıraya taşıdı.

Navbahor 19 dakika içinde skoru 2-0 yaptı

Ev sahibi ekip karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. 5. dakikada Muhammadalı Gıyosov skoru açarak Namangan tribünlerini ayağa kaldırdı: 1-0.

14 dakika sonra Navbahor penaltı kazandı. 11 metrelik noktanın başına geçen Hüseyin Norçayev fırsatı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Bu sırada ev sahibi ekip maçı tamamen kontrolü altına almış gibi görünüyordu. Ancak Bunyodkor pes etmedi.

Bunyodkor skoru iki kez eşitledi

38. dakikada Sardor Abdunabiyev konuk ekibi maça döndürdü: 2-1.

İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra, 52. dakikada Dmitriy Pletnyov skoru eşitledi. Böylece Navbahor’un iki farklı üstünlüğü ortadan kalktı: 2-2.

63. dakikada Diyor Holmatov Namangan ekibini yeniden öne geçirdi: 3-2. Ancak Bunyodkor bu kez de sessiz kalmadı.

70. dakikada Fahriddin Muhammedov golü atarak skor tabelasındaki dengeyi yeniden sağladı: 3-3.

Son sözü Jiyanov söyledi

Maçın beraberlikle biteceği düşünülüyordu. Ancak normal sürenin bitimine bir dakika kala Navbahor bir kez daha penaltı kazandı.

89. dakikada Ruslanbek Jiyanov sorumluluk aldı ve penaltıyı gole çevirdi.

4-3 — Navbahor dramatik maçta üç puanı kaptı.

Konuk ekibin yeniden karşılık vermek için neredeyse hiç zamanı kalmamıştı.

Yedi golün kronolojisi

  • 5' — Muhammadalı Gıyosov — 1-0

  • 19' — Hüseyin Norçayev, penaltı — 2-0

  • 38' — Sardor Abdunabiyev — 2-1

  • 52' — Dmitriy Pletnyov — 2-2

  • 63' — Diyor Holmatov — 3-2

  • 70' — Fahriddin Muhammedov — 3-3

  • 89' — Ruslanbek Jiyanov, penaltı — 4-3

Navbahor ilk üçe girdi

Bu galibiyetin ardından Navbahor puanını 31’e yükseltti ve lig tablosunda 3. sıraya çıktı.

Bunyodkor ise Namangan’da skoru iki kez eşitlemesine rağmen puansız kaldı. Taşkent ekibi 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Bu, Navbahor için sıradan bir galibiyet değildi. Takım iki farklı üstünlüğünü kaybedip rakibin skoru iki kez eşitlemesine izin verse de son dakikalarda karakter göstererek kritik üç puanı korudu.

Namangan’daki 4-3’lük karşılaşma, Superliga’nın 17. haftasındaki en keyifli maçlardan biri oldu.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçtiAbdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçtiBugün, 20:54Stamford Bridge Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Maçları OynanabilirStamford Bridge Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Maçları OynanabilirBugün, 20:1216-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti16-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybettiBugün, 19:59Andy Robertson İskoçya rekorunu kırmaya çok yakınAndy Robertson İskoçya rekorunu kırmaya çok yakınBugün, 18:55Rodrigo Mora transferi neden çıkmaza girdi?Rodrigo Mora transferi neden çıkmaza girdi?Bugün, 18:39Como, Chelsea forveti Liam Delap'ın transferini değerlendiriyorComo, Chelsea forveti Liam Delap'ın transferini değerlendiriyorBugün, 18:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?