Namangan’da 7 gollü şov: Navbahor 89. dakikada galibiyeti kaptı

Superliga’nın 17. haftasında Namangan’da gerçek bir futbol gerilimi yaşandı. Navbahor iki kez üstünlüğünü kaybetmesine rağmen, 89. dakikadaki penaltı golüyle Bunyodkor’u 4-3 mağlup etti.

Yedi golün atıldığı karşılaşmada Hüseyin Norçayev de bir kez daha adını skor tabelasına yazdırdı. Bu galibiyet, “şahinler”i lig tablosunda 3. sıraya taşıdı.

Navbahor 19 dakika içinde skoru 2-0 yaptı

Ev sahibi ekip karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. 5. dakikada Muhammadalı Gıyosov skoru açarak Namangan tribünlerini ayağa kaldırdı: 1-0.

14 dakika sonra Navbahor penaltı kazandı. 11 metrelik noktanın başına geçen Hüseyin Norçayev fırsatı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Bu sırada ev sahibi ekip maçı tamamen kontrolü altına almış gibi görünüyordu. Ancak Bunyodkor pes etmedi.

Bunyodkor skoru iki kez eşitledi

38. dakikada Sardor Abdunabiyev konuk ekibi maça döndürdü: 2-1.

İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra, 52. dakikada Dmitriy Pletnyov skoru eşitledi. Böylece Navbahor’un iki farklı üstünlüğü ortadan kalktı: 2-2.

63. dakikada Diyor Holmatov Namangan ekibini yeniden öne geçirdi: 3-2. Ancak Bunyodkor bu kez de sessiz kalmadı.

70. dakikada Fahriddin Muhammedov golü atarak skor tabelasındaki dengeyi yeniden sağladı: 3-3.

Son sözü Jiyanov söyledi

Maçın beraberlikle biteceği düşünülüyordu. Ancak normal sürenin bitimine bir dakika kala Navbahor bir kez daha penaltı kazandı.

89. dakikada Ruslanbek Jiyanov sorumluluk aldı ve penaltıyı gole çevirdi.

4-3 — Navbahor dramatik maçta üç puanı kaptı.

Konuk ekibin yeniden karşılık vermek için neredeyse hiç zamanı kalmamıştı.

Yedi golün kronolojisi

5' — Muhammadalı Gıyosov — 1-0

19' — Hüseyin Norçayev, penaltı — 2-0

38' — Sardor Abdunabiyev — 2-1

52' — Dmitriy Pletnyov — 2-2

63' — Diyor Holmatov — 3-2

70' — Fahriddin Muhammedov — 3-3

89' — Ruslanbek Jiyanov, penaltı — 4-3

Navbahor ilk üçe girdi

Bu galibiyetin ardından Navbahor puanını 31’e yükseltti ve lig tablosunda 3. sıraya çıktı.

Bunyodkor ise Namangan’da skoru iki kez eşitlemesine rağmen puansız kaldı. Taşkent ekibi 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Bu, Navbahor için sıradan bir galibiyet değildi. Takım iki farklı üstünlüğünü kaybedip rakibin skoru iki kez eşitlemesine izin verse de son dakikalarda karakter göstererek kritik üç puanı korudu.

Namangan’daki 4-3’lük karşılaşma, Superliga’nın 17. haftasındaki en keyifli maçlardan biri oldu.

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