Steven Gerrard’ın Aston Villa’daki başarısızlığının nedenleri ortaya çıktı

Steven Gerrard’ın teknik direktörlük kariyerindeki en zorlu dönemlerden biri olan Aston Villa macerasının neden bekleneni veremediği ortaya çıktı. İskoçya’nın Rangers kulübünde büyük başarılara imza atarak Premier Lig’e gelen teknik ekip, Birmingham kulübünde ciddi engellerle karşılaşmıştı. Gerrard’ın eski yardımcısı Gary McAllister, Daily Star Sport’a verdiği özel röportajda o dönemde yaşanan sorunlar ve sakatlıklar hakkında ilk kez açıkça konuştu. Goal.com haber veriyor.

McAllister ve Gerrard ikilisinin İskoçya’daki dönemi oldukça başarılı geçmiş ve Celtic’in ülkedeki hâkimiyetine son vermişti. Bunun ardından Premier Lig’e gelen teknik adamlar, İngiliz futbolunda da benzer sonuçları tekrarlamayı hedeflemişti. Ancak İngiltere ligindeki rekabet ve tempo beklenenden çok daha yüksek çıktı ve beklenen başarı tam anlamıyla gerçekleşmedi.

Sakatlıklar ve kadro sorunları

Daily Star Sport’un haberine göre takım, Birmingham’a gelir gelmez ciddi bir kadro sorunuyla karşılaştı. Takıma getirilen yeni futbolcuların neredeyse tamamı bir ay içinde ağır sakatlıklar yaşadı ve forma giyemez hâle geldi. Bu faktörler, takımın oyun sistemini oluşturmasında büyük zorluklara yol açtı.

Gary McAllister bu konudan bahsederken, her türlü açıklamanın bahane olarak algılanmasından çekindiklerini belirtti: «Aston Villa kadrosuna katılan üç veya dört yeni futbolcu, geldikten sonraki bir ay içinde sakatlandı. Ancak futbol dünyasında herhangi bir nedeni açıklamak bahane gibi görünebilir. Bu yüzden bu konu hakkında fazla konuşmamayı tercih ettik», dedi teknik adam.

Dikkat çeken süreklilik ve sonraki adımlar

Şaşırtıcı biçimde, Gerrard’ın görevine son verilmesinin ve yerine Unai Emery’nin gelmesinin ardından İspanyol teknik adam, büyük ölçüde Steven döneminde oluşturulan oyuncu çekirdeğine dayanarak takımı üst seviyelere taşıdı. McAllister bu durumu sadece şanssızlık olarak nitelendirerek, “Sonuçta işler yolunda gitmedi. Yeni teknik direktörün kullandığı futbolcuların büyük bölümü, Steven’ın çalıştırdığı oyunculardı”, diye ekledi.

Hatırlanacağı üzere Gerrard, Aston Villa’nın başındaki 40 maçın yalnızca 13’ünü kazanmasının ardından görevden alınmıştı. Kulüpteki başarısızlığının ardından kariyerine Suudi Arabistan’ın Al-Ettifaq takımında devam eden Gerrard, dikkatleri değiştirmeye çalıştı. Ancak bu macera da beklenen sonucu vermedi ve sözleşmesinin bitimine 18 ay kala, Ocak 2025’te karşılıklı anlaşmayla sona erdi.

Orta Doğu’daki kariyerini tamamladıktan sonra 46 yaşındaki teknik adamın adı, Rangers’a dönüş ve hatta Liverpool’u kısa süreliğine çalıştırma ihtimali de dâhil olmak üzere birçok önemli boş pozisyonla anıldı. Teknik direktörlük kariyerine şimdilik ara veren Gerrard, kendisini televizyon programlarında deniyor. Gerrard’ın bu sezon TNT Sports’un Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi yayınlarına liderlik edeceği doğrulandı.