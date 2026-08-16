Türkiye’de son derece nadir vaka: İki rahimli kadın aynı anda iki bebeğini dünyaya getirdi!

Türkiye’nin Trabzon şehrinde tıpta son derece nadir görülen vakalardan biri kaydedildi. İki rahmi bulunan bir kadın, aynı anda her iki rahminden de hamile kalarak iki bebeğini dünyaya getirdi.

Hamilelik tüp bebek yöntemiyle gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre hamilelik, tüp bebek yöntemiyle gerçekleşti. Uzmanlar bu vakayı, dünyada bu yöntemle kaydedilen üçüncü vaka olarak değerlendirdi.

En şaşırtıcı nokta ise hamileliğin aynı anda her iki rahimde de gerçekleşmiş olmasıydı.

İki rahimlilik nedir?

İki rahimlilik, bir kadının doğuştan iki ayrı rahme sahip olduğu son derece nadir bir anatomik durumdur.

Genellikle bu durumun kendisi bile sıra dışı kabul edilir. Her iki rahimde aynı anda hamilelik oluşması ise son derece nadir görülür.

Trabzon’daki bu olay, bu nedenle tıp dünyasında büyük ilgi gördü.