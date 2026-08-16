Bayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilir

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Bayern, João Palhinha transferinde kiralık seçeneğine onay verebilir

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, orta saha oyuncusu João Palhinha'nın yaz transfer dönemi kapanmadan kiralık olarak ayrılmasına karşı olmadığını belirtti. Alman devindeki geleceği belirsiz olan 31 yaşındaki Portekizli futbolcuya Premier Lig kulüpleri ciddi ilgi gösteriyor. Goal.com'un haberine göre Münih yönetimi başlangıçta oyuncuyu yalnızca bonservisiyle satmayı planlasa da artık diğer seçenekleri de değerlendirmeye hazır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Max Eberl'e göre kulüp hiçbir anlaşma türünü reddetmiyor ve mali şartlar tüm taraflar için uygun olursa görüşmeler başarıyla sonuçlanabilir. “Şu anda çeşitli seçenekler mevcut. Birisi yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söylerse bunu kabul etmemiz gerekecek”, ifadelerini kullandı Bayern sportif direktörü.

Aston Villa ile görüşmeler tıkandı

Transfer yarışının başında Aston Villa öne çıkan aday olarak sahneye çıkmış ve Bundesliga şampiyonuyla resmi görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak taraflar arasındaki anlaşma bazı sorunlarla karşılaştı ve şimdilik tıkandı. Max Eberl cuma günü Aston Villa temsilcilerinin oyuncu için kendileriyle iletişime geçtiğini, ancak nihai anlaşmaya varılmadığını doğruladı.

Unai Emery'nin ekibinin görüşmelerde yaşadığı başarısızlık, Premier Lig'in diğer kulüplerine fırsat yarattı. Özellikle Newcastle United, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni teknik direktör Matías Jaissle yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Newcastle, orta sahadaki eksikleri gidermeye çalışıyor.

Newcastle United ve transfer ihtimali

Tyneside ekibinin, oyuncunun deneyiminden yararlanmak için ona üç yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Aston Villa ağırlıklı olarak kiralama şartlarına odaklanırken Newcastle, Bayern'in taleplerini karşılayabilecek daha cazip bir teklif üzerinde çalışıyor. Kulübün mali gücü ve kararlılığı bu konuda ona avantaj sağlayabilir.

Transfer döneminin sonu yaklaştıkça tüm taraflar için kabul edilebilir bir karara varılması yönündeki baskı artıyor. Münih kulübü, yüksek bonservis beklentisi ile oyuncunun takımdaki mevcut statüsü arasında denge kurmaya çalışıyor. João Palhinha ise kendisi için kilit bir figür olabileceği yeni bir takım bulmak istiyor.

João PalhinhaBayern MünihNewcastle UnitedTransferlerBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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