Juventus, Emiliano Martínez transferini tamamlamaya yakın

Torino ekibi Juventus, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. The Athletic'in haberine göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin uzun süredir istediği deneyimli kaleci adayında sona gelindi. Arjantin Milli Takımı ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in kariyerine İtalya Serie A'da devam etmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Transfer döneminin açılmasından bu yana Juventus yönetiminin önündeki en önemli görevlerden biri, güvenilir ve ayağını iyi kullanabilen bir kaleci bulmaktı. Di Gregorio ve Perin'in performansından tam anlamıyla memnun olmayan teknik ekip, sonunda Dibu lakabıyla tanınan Arjantinli kalecide karar kıldı. Oyuncu da Aston Villa'ya başka bir takıma gitme isteğini iletmiş ve Torino ekibiyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varmıştı.

Finansal fark ve son görüşmeler

The Athletic gazetecisi David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre, son saatlerde kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamaya girdi. Juventus yönetimi, Aston Villa'ya 7 milyon avro garanti ödeme ve 3 milyon avro bonus içeren, toplam 10 milyon avroluk yeni bir teklif sundu. İngiliz kulübü ise bonuslar hariç doğrudan 10 milyon avro talep ediyor.

Taraflar arasındaki finansal farkın oldukça küçük kalması nedeniyle anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Aston Villa da Arjantinli kalecinin yerini doldurmak için çalışmalarına başladı. Paris Saint-Germain ile Parma arasındaki Zion Suzuki transferinin gerçekleşmemesinin ardından İngiliz kulübü, kaleci hattındaki sorunu çözmek için yeni adımlar atıyor.

Spalletti'nin isteği ve takımda değişiklikler

Emiliano Martínez'in İngiliz kulübünden ayrılması, Birmingham ekibindeki yerini başka bir kalecinin almasına bağlıydı. Son bilgilere göre Aston Villa yönetimi bu konuda gerekli anlaşmaları sağlıyor ve bu durum Dibu Martínez'in İtalya'ya gidişini hızlandıracak. Başlangıçta talep edilen 15 milyon avroluk bedelin son günlerde düşmesi de Juventus'un umutlarını artırdı.

Bu transfer başarıyla tamamlanırsa Luciano Spalletti, takımının en önemli sorunlarından birini çözmüş olacak. Emiliano Martínez'in uluslararası arenadaki büyük deneyimi ve penaltı kurtarma konusundaki uzmanlığı, Juventus'un önündeki maçlarda önemli bir avantaj sağlayacak.