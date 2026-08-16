Anthony Gordon Barcelona formasıyla ilk maçına çıkacak

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala hücum hattındaki sorunları geçici olarak çözmeye çalışan Barcelona'da taraftarların ilgisi Anthony Gordon'a yöneldi. Goal.com'un haberine göre İngiliz futbolcunun pazar günü Basel karşısında oynanacak hazırlık maçında Katalan ekibiyle ilk dakikalarını alması bekleniyor. Hansi Flick'in takımında doğal bir santrforun bulunmaması, bu transferi geçici olarak önemli bir çözüm hâline getirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Katalan kulübünün yönetimi, Gordon'un transferi için Newcastle ile daha geçen mayıs ayının sonunda, transfer penceresi resmen açılmadan önce anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın toplam bedeli, 70 milyon avroluk sabit ücretin yanı sıra 10 milyon avroluk bonusları içeriyor. Futbolcunun İsviçre'deki St. Jakob-Park Stadı'nda oynanacak Basel karşılaşmasında sahaya çıkması planlanıyor.

Transferi getiren Şampiyonlar Ligi maçları

İngiliz futbolcunun yeteneği, Katalan kulübünün teknik heyeti ve yönetiminde olumlu bir izlenim bıraktı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle ile Barcelona arasında oynanan üç maç, teknik direktör Hansi Flick'i ve sportif direktörü bu transferin gerekliliğine ikna etti. Özellikle ilk karşılaşmanın son dakikalarında Gordon santrfor olarak görev yaptı, takımının tek golünü attı ve maç Katalanların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bunun ardından Anthony, son 16 turunun St James' Park'ta oynanan ilk maçında yaşadığı ağrılar nedeniyle ilk 11'de yer almadı. Ancak ikinci yarının 21. dakikasında oyuna dahil oldu. Spotify Camp Nou'da oynanan rövanşta ise yine santrfor pozisyonunda görev yaptı ve Barcelona hücumunun gücüne tanık oldu. Katalanlar bu maçta rakip kaleye karşılıksız 7 gol atarak turu garantilerken Gordon 81. dakikada oyundan alındı.

Hansi Flick'in planları ve yeni sınav

Günümüzde takımda santrfor pozisyonunda yaşanan eksiklik, Hansi Flick'i acil kararlar almaya zorluyor. Anthony Gordon'un farklı durumlarda kendini gösterebilmesi ve takımın oyun tarzına uyum sağlayabilmesi, teknik heyet için önemli bir avantaj olabilir. Basel karşılaşması, futbolcu için yeni takımındaki ilk resmi sınav olacak.

Taraftarlar ve uzmanlar, yeni transferin maç pratiğindeki ilk adımlarını yakından takip ediyor. Gordon teknik heyetin kendisine duyduğu güveni karşılayabilirse bu transfer, Katalan kulübünün hücum hattındaki sorunlarına geçici de olsa değerli bir çözüm sunabilir.