Gary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini Eleştirdi

·9·Spor
Gary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini Eleştirdi

İngiltere Premier Lig'inin son yıllardaki sonuçları ve kulüpteki sorunlar, futbol uzmanları ile eski oyuncular tarafından sert biçimde tartışılmaya devam ediyor. Sportmediaset'in aktardığı bilgilere göre Manchester United'ın oynadığı son hazırlık maçındaki ağır yenilgi, kulüp efsanesi Gary Neville'in sert tepkisine neden oldu. Eski savunma oyuncusu, yaptığı analizlerde takımın oyunundaki eksiklikleri açıkça eleştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere bu karşılaşmada Milan galip gelmeyi başardı. Gary Neville'e göre rakibin kadrosunda ilk 11'in birkaç önemli oyuncusu sahaya çıkmamış olmasına rağmen İngiliz kulübü sahadaki boşluklardan yararlanamadı ve küçük düşürücü bir yenilgi aldı. Neville, son maçlarda kazanamayan Milan'ın Manchester United savunmasını kolayca aştığını söyledi.

Maçın Seyri Ve Gollerin Ritmi

Karşılaşma beklenmedik gelişmelere sahne oldu ve taraftarlara çok sayıda gol sundu. Ev sahibi ekip adına skor henüz 2. dakikada Harry Maguire ile açıldı. Ancak kontrolü eline alan Milan, etkili ataklarıyla dengeyi sağladı. Samuel Chukwueze 37. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarının başında Dorgu Manchester United'ı yeniden öne geçirse de ardından sahada tamamen rakip üstünlüğü görüldü.

Milan adına Cisse, Ramos ve Ruben Loftus-Cheek gibi oyuncular da isimlerini skorborda yazdırdı. Sonuç olarak karşılaşma Milan'ın farklı galibiyetiyle sona erdi. Sahada fiilen teknik direktörlük görevini üstlenen uzmanların kadroda çeşitli denemelere başvurduğu ve bunun da oyun kalitesini etkilediği görüldü.

Gary Neville'in Transfer Politikası Hakkındaki Görüşleri

51 yaşındaki eski futbolcu, Sir Alex Ferguson dönemindeki altın çağı hatırlatarak mevcut sorunların çözümü için yalnızca yeni oyuncular transfer edilmesini önerdi. Ona göre takımın havaya ve suya ihtiyaç duyduğu gibi yeni güçlere, özellikle de rekabetçi ve üst düzey futbolculara ihtiyacı var. Mevcut kadroyla ileriye gitmenin mümkün olmaması ve savunmadaki düzensizlikler ciddi değişiklikler gerektiriyor.

Karşılaşma boyunca iki takımın teknik direktörleri çok sayıda değişiklik yaparak yedeklerdeki genç futbolcuları da denedi. Ancak uzmanlar, temel sorunun takım oyunundaki ve istikrardaki eksiklik olmaya devam ettiğini özellikle vurguladı. Gary Neville'in bu tür eleştirileri, Manchester United yönetiminin önündeki zorlu görevleri bir kez daha hatırlattı.

Manchester UnitedMilanGary NevilleFutbolTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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