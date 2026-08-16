Frank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

·8·Spor
Frank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

Coventry City'nin teknik direktörü Frank Lampard, eski kulübü Chelsea'den iki futbolcuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'e dönmeye hazırlanan kulübün yönetimi, kadroyu güçlendirmek amacıyla transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artırdı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Lampard, daha önce Mykhailo Mudryk'i takımında görmek istediğini belirtmişti. Ukrayna Milli Takımı'nın oyuncusu, doping davası nedeniyle aldığı uzun süreli men cezasının ardından Xabi Alonso'nun takımına dönmüştü. Futbolcu, meldonyum kullanımı nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana futboldan men edilmişti ve bir yıl sekiz aylık cezasını tamamladı.

Lampard'ın transfer planları

Mykhailo Mudryk, Fransa'daki Strasbourg'a transfer olmak yerine Premier Lig'de kalmayı tercih ediyor. Coventry teknik direktörü, Ukraynalı kanat oyuncusunun hızının ve oyun tarzının takımın üst ligde kalma mücadelesinde önemli bir faktör olacağına inanıyor.

Lampard'ın transfer hedefleri yalnızca Mudryk'le sınırlı değil. TalkSPORT muhabiri Alex Crook'un aktardığı bilgilere göre deneyimli teknik direktör, Chelsea akademisinden yetişen Josh Acheampong'u da takımına katmaya çalışıyor.

Kadro değişiklikleri ve beklentiler

Yirmi yaşındaki savunma oyuncusu, 2024'teki ilk maçından bu yana A takım formasıyla 44 karşılaşmaya çıktı. Londra ekibi başlangıçta genç yeteneği satılmayacak oyuncular arasında görüyordu, ancak transfer döneminin son günlerinde bu kararın değişebileceği belirtiliyor.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, takım kadrosunu yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'nın 52 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesi ve Trevoh Chalobah'nın Como'ya gitmesi, Acheampong'un forma şansını önemli ölçüde azaltabilir.

Bu nedenle Londra kulübünün yönetimi, genç futbolcunun Lampard yönetiminde deneyim kazanması için kiralanması veya transfer edilmesi seçeneğine sıcak bakabilir. Coventry ise Premier Lig'deki ilk sınavlarına ciddi şekilde hazırlanıyor.

Frank LampardChelseaMykhailo MudrykJosh AcheampongPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini EleştirdiGary Neville, Manchester United'ın Hazırlık Maçındaki Yenilgisini EleştirdiBugün, 15:50Juventus, Emiliano Martínez transferini tamamlamaya yakınJuventus, Emiliano Martínez transferini tamamlamaya yakınBugün, 15:35John Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediJohn Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediBugün, 15:11Manchester United, Bayern Münih savunmacısı Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak istiyorManchester United, Bayern Münih savunmacısı Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak istiyorBugün, 14:36Inter Miami farklı mağlup oldu, Lionel Messi penaltıyı gole çeviremediInter Miami farklı mağlup oldu, Lionel Messi penaltıyı gole çeviremediBugün, 14:18Manchester City kaptanları: Enzo Maresca yeni grubu oluşturuyorManchester City kaptanları: Enzo Maresca yeni grubu oluşturuyorBugün, 13:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine