Frank Lampard, Chelsea'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

Coventry City'nin teknik direktörü Frank Lampard, eski kulübü Chelsea'den iki futbolcuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'e dönmeye hazırlanan kulübün yönetimi, kadroyu güçlendirmek amacıyla transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artırdı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Lampard, daha önce Mykhailo Mudryk'i takımında görmek istediğini belirtmişti. Ukrayna Milli Takımı'nın oyuncusu, doping davası nedeniyle aldığı uzun süreli men cezasının ardından Xabi Alonso'nun takımına dönmüştü. Futbolcu, meldonyum kullanımı nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana futboldan men edilmişti ve bir yıl sekiz aylık cezasını tamamladı.

Lampard'ın transfer planları

Mykhailo Mudryk, Fransa'daki Strasbourg'a transfer olmak yerine Premier Lig'de kalmayı tercih ediyor. Coventry teknik direktörü, Ukraynalı kanat oyuncusunun hızının ve oyun tarzının takımın üst ligde kalma mücadelesinde önemli bir faktör olacağına inanıyor.

Lampard'ın transfer hedefleri yalnızca Mudryk'le sınırlı değil. TalkSPORT muhabiri Alex Crook'un aktardığı bilgilere göre deneyimli teknik direktör, Chelsea akademisinden yetişen Josh Acheampong'u da takımına katmaya çalışıyor.

Kadro değişiklikleri ve beklentiler

Yirmi yaşındaki savunma oyuncusu, 2024'teki ilk maçından bu yana A takım formasıyla 44 karşılaşmaya çıktı. Londra ekibi başlangıçta genç yeteneği satılmayacak oyuncular arasında görüyordu, ancak transfer döneminin son günlerinde bu kararın değişebileceği belirtiliyor.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, takım kadrosunu yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'nın 52 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesi ve Trevoh Chalobah'nın Como'ya gitmesi, Acheampong'un forma şansını önemli ölçüde azaltabilir.

Bu nedenle Londra kulübünün yönetimi, genç futbolcunun Lampard yönetiminde deneyim kazanması için kiralanması veya transfer edilmesi seçeneğine sıcak bakabilir. Coventry ise Premier Lig'deki ilk sınavlarına ciddi şekilde hazırlanıyor.