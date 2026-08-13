Eliot Anderson, Manchester United'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı

Manchester City'nin rekor bedelli yeni transferi Eliot Anderson, tatili sırasında Manchester United oyuncularının çabalarına rağmen neden özellikle City'yi seçtiğini açıkladı. Goal.com'un haberine göre İngiltere Milli Takımı oyuncusu, Kırmızılar'ın ilgisine rağmen en başından beri yalnızca Etihad Stadyumu'na gitmeyi planladığını belirtti. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Sezon arasındaki tatilinde Portekiz'de golf oynayan İngiltere Milli Takımı futbolcusu, Manchester United temsilcileriyle tesadüfen karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar'ın yöneticileri onu Old Trafford'a transfer olmaya ikna etmeye çalışsa da Anderson kararından dönmedi ve sonunda Manchester City'yi seçti.

Çocukluk tercihi ve Sergio Agüero faktörü

Basında çıkan söylentileri değerlendiren Anderson, bu konudaki iddiaların biraz abartıldığını söyledi. Futbolcuya göre transfer tercihi onun için oldukça netti; çünkü çocukluğundan beri Manchester City'nin maçlarını takip ediyordu.

“Ben sekiz ya da dokuz yaşındayken Sergio Agüero o meşhur golü atmıştı. Son on yıldır Manchester City'nin maçlarını takip ediyorum. Önümde büyük bir karar vardı ve doğru tercihi yaptığımdan eminim” diyerek çarşamba günü kulüp mağazasında düzenlenen buluşmada konuştu.

Kevin De Bruyne – en büyük idolü

Manchester City'ye transfer olmak, Eliot Anderson için yalnızca bir sonraki profesyonel adım değil, aynı zamanda çocukluk idolünün izinden gitme fırsatı. Anderson, gelişim yıllarında Belçikalı orta sahanın sahadaki hareketlerini ve paslarını dikkatle incelediğini gizlemedi.

“Kevin De Bruyne son on yılda hayranlık duyduğum başlıca futbolcuydu. Onun oyununu izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Şimdi ise onun kulübünde ve daha önce forma giydiği yerde bulunmak benim için çok özel bir duygu” diyerek sözlerini tamamladı İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu.