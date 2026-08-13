Eliot Anderson, Manchester United'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı

·2·Spor
Eliot Anderson, Manchester United'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı

Manchester City'nin rekor bedelli yeni transferi Eliot Anderson, tatili sırasında Manchester United oyuncularının çabalarına rağmen neden özellikle City'yi seçtiğini açıkladı. Goal.com'un haberine göre İngiltere Milli Takımı oyuncusu, Kırmızılar'ın ilgisine rağmen en başından beri yalnızca Etihad Stadyumu'na gitmeyi planladığını belirtti. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Sezon arasındaki tatilinde Portekiz'de golf oynayan İngiltere Milli Takımı futbolcusu, Manchester United temsilcileriyle tesadüfen karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar'ın yöneticileri onu Old Trafford'a transfer olmaya ikna etmeye çalışsa da Anderson kararından dönmedi ve sonunda Manchester City'yi seçti.

Çocukluk tercihi ve Sergio Agüero faktörü

Basında çıkan söylentileri değerlendiren Anderson, bu konudaki iddiaların biraz abartıldığını söyledi. Futbolcuya göre transfer tercihi onun için oldukça netti; çünkü çocukluğundan beri Manchester City'nin maçlarını takip ediyordu.

“Ben sekiz ya da dokuz yaşındayken Sergio Agüero o meşhur golü atmıştı. Son on yıldır Manchester City'nin maçlarını takip ediyorum. Önümde büyük bir karar vardı ve doğru tercihi yaptığımdan eminim” diyerek çarşamba günü kulüp mağazasında düzenlenen buluşmada konuştu.

Kevin De Bruyne – en büyük idolü

Manchester City'ye transfer olmak, Eliot Anderson için yalnızca bir sonraki profesyonel adım değil, aynı zamanda çocukluk idolünün izinden gitme fırsatı. Anderson, gelişim yıllarında Belçikalı orta sahanın sahadaki hareketlerini ve paslarını dikkatle incelediğini gizlemedi.

“Kevin De Bruyne son on yılda hayranlık duyduğum başlıca futbolcuydu. Onun oyununu izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Şimdi ise onun kulübünde ve daha önce forma giydiği yerde bulunmak benim için çok özel bir duygu” diyerek sözlerini tamamladı İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu.

Eliot AndersonManchester CityManchester UnitedTransferlerPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dušan Vlahović'in Juventus dönemi sona erdi: Forvet Türkiye'nin yolunu tuttuDušan Vlahović'in Juventus dönemi sona erdi: Forvet Türkiye'nin yolunu tuttuBugün, 13:53Felix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söylediFelix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söylediBugün, 13:32Enzo Fernández Manchester City İçin Harika Bir Transfer OlabilirEnzo Fernández Manchester City İçin Harika Bir Transfer OlabilirBugün, 13:32Messi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişmeMessi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişmeBugün, 13:25Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiJonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiBugün, 13:16Dušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanışDušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanışBugün, 13:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı