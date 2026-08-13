Jonathan Tah, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa öncesi görüşlerini açıkladı

Bayern Münih'in stoperi Jonathan Tah, yeni sezon öncesinde oynanacak DFL-Süper Kupa karşılaşması ve ezeli rakip Borussia Dortmund'a karşı mücadele hakkında görüşlerini paylaştı. ixbt.com ve diğer spor yayınlarının aktardığına göre futbolcu, sezonun ilk kupasını kazanmaya hazır olduğunu ve takımın savunma hattındaki performansını önemli ölçüde geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bayern Münih'teki ikinci sezonuna başlayan Almanya Milli Takımı oyuncusu, başarılı geçen ilk yılının ardından bir büyük kupa daha kazanmak istiyor. Geleneksel olarak sezon başında düzenlenen bu karşılaşma, Bayern Münih için iç sahadaki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koymak adına önemli bir fırsat sunuyor.

Kupa mücadelesi ve net hedefler

Jonathan Tah'a göre sezon başında oynanan bu kupa, diğer organizasyonlardan kendine özgü yapısıyla ayrılıyor. Takım, geçen sezonki başarılı performansı sayesinde şu anda bu kupa için mücadele etme fırsatına sahip oldu.

"Kupa kazanmak her zaman özel bir duygu. Bu kupa da sezon boyunca kazanılan diğer kupalardan farklı. Sezonu harika geçirdik ve tam da bu nedenle sezon başında bu kupa için sahaya çıkıyoruz. Elbette kazanmak için mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı stoper.

Takıma uyum ve liderlik rolü

Bayern Münih'e transfer olma kararını hatırlatan deneyimli futbolcu, seçiminden memnun olduğunu dile getirdi. Kısa süre içinde takımın önemli figürlerinden biri haline gelen oyuncu, farklı bir ortamda kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Futbolcu, kararının arkasında durarak doğru yolu seçtiğini ve takım arkadaşlarıyla teknik ekibin kendisini hem oyuncu hem de insan olarak iyi karşıladığını özellikle vurguladı.

Savunmayı geliştirme ve gelecek planları

Tam bir yıllık deneyim kazanan Jonathan Tah, artık soyunma odasında da daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu gösteriyor. Savunma hattının oyun kalitesini artırmak için net taktik hedefler belirledi.

Ona göre takım, geçen sezonki sonuçlardan ders çıkararak hatalarını analiz etti ve her maçta daha güvenli oynamayı, tüm odağını yeni galibiyetlere vermeyi planlıyor.