Pyatyorochka, gıda ürünlerinin son kullanma tarihini hatırlatan hizmeti kullanıma sundu

·4·Teknoloji
Pyatyorochka, gıda ürünlerinin son kullanma tarihini hatırlatan hizmeti kullanıma sundu

Rusya’nın popüler Pyatyorochka mağaza zinciri, mobil uygulamasında müşterilere ürünlerin son kullanma tarihinin yaklaştığını zamanında bildiren yeni bir dijital hizmeti kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. IXBT.com’un haberine göre bu sistem, müşterilerin evdeki ürün stoklarını yönetmesini kolaylaştırmanın yanı sıra gıda israfını azaltmaya da yardımcı oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni işlev tamamen otomatik çalışıyor ve müşterilerden ek bir işlem yapmalarını istemiyor. Sistem, X5 Klub sadakat kartıyla gerçekleştirilen alışverişleri analiz ediyor ve Chestniy znak dijital işaretleme verilerine dayanıyor. Alışveriş sırasında ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi dijital kod aracılığıyla otomatik olarak okunuyor.

Akıllı algoritmalar ve kategorilere göre hatırlatmalar

Özel olarak geliştirilen algoritma, ürünün türüne bağlı olarak tüketiciye ne zaman uyarı gönderileceğini kendisi belirliyor. Müşterilerin fişleri manuel olarak girmesi, ürünlerin ayrı ayrı fotoğrafını çekmesi veya barkodları taraması gerekmiyor. Tüm süreç arka planda gerçekleşiyor.

Verilere göre hatırlatma süreleri, ürün kategorisine bağlı olarak değişiyor. Örneğin:

  • Süt ürünleri için son kullanma tarihinin bitmesine üç gün kala bildirim gönderiliyor.
  • Bebek mamaları içinse bu süre beş gün olarak belirleniyor.
Müşteri, alışveriş yaptıktan sonra uygulama üzerinden ürünü tüketmesinin önerildiği kesin tarihi gösteren bir bildirim alıyor.

Gelecek planları ve çevresel önem

Proje yöneticilerine göre bu proje, evlerdeki gıda stoklarının daha verimli kontrol edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda fazla ürünlerin bozulmasını ve çöpe atılmasını önleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Gelecekte X5 Group bünyesindeki diğer büyük mağaza zincirleri, özellikle Perekryostok ve Chizhik süpermarketleri için de benzer akıllı hatırlatma sistemlerinin kullanıma sunulması planlanıyor. Uzmanlar, devletin ürün işaretleme sistemi verilerinin yalnızca ürün dolaşımını kontrol etmekle kalmayıp tüketici güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik modern hizmetler geliştirmek için de geniş olanaklar sunduğunu belirtiyor.

PyatyorochkaTeknolojiMobil UygulamaTüketiciGıda
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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