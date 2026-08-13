Xiaomi suyu hem arıtıp hem kaynatabilen yeni cihazını tanıttı

Xiaomi, mutfaklar için tasarlanan, suyu filtreleme ve doğrudan ısıtma işlevlerini bir arada sunan yeni cihazı Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition sistemini tanıttı. Cihaz, mutfaklardaki geleneksel su filtreleri ile elektrikli su ısıtıcılarının yerini almak üzere tasarlandı ve şu anda Çin pazarında ön siparişe sunuluyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

ixbt.com'a göre yeni su arıtma cihazının tavsiye edilen fiyatı 2999 yuan. Ancak ön sipariş döneminde cihaz 2699 yuan karşılığında satın alınabiliyor. Cihazın temel özelliği, su filtrelendikten sonra doğrudan kendi içinde ısıtılması. Kullanıcı tek bir düğmeye basarak 100 dereceye kadar kaynar su elde edebiliyor.

Teknik özellikler ve filtreleme sistemi

Sistem yüksek verimlilik sunuyor. Bu sayede dakikada 5,4 litreye kadar ılık su veya 2 litre kaynar su elde edilebiliyor. Ayrıca cihazın ısı yalıtımlı iç haznesinde 1,5 litreye kadar kaynar su veya 4,5 litre ılık su saklanabiliyor. Bu özellik günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Cihaz, 12 aşamalı gelişmiş bir filtreleme sistemi kullanıyor. Üreticiye göre bu sistem sudaki 145 çeşit kirleticiyi etkili biçimde giderebiliyor. Özellikle kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin arıtma oranı sırasıyla yüzde 99,9 ve yüzde 99,8 olurken, E. coli bakterileri tamamen yok ediliyor.

Güvenlik ve akıllı kontrol

Kullanılan ters ozmoz membranı, suyun tuzdan arındırılmasını yüzde 98'e kadar sağlıyor. Suyla doğrudan temas eden tüm iç parçalar 304 sınıf gıda tipi paslanmaz çelikten üretiliyor. Ayrıca üretici, cihazın bisfenol-A ve fosfat içermediğini resmî olarak garanti ediyor.

Yeni mutfak sistemi modern teknolojilerle uyumlu şekilde çalışıyor. Kullanıcılar Mi Home uygulaması üzerinden su tüketimini ve filtrelerin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilir, su dağıtım modlarını uzaktan değiştirebilir. Mutfak dolabının altına monte edilmek üzere tasarlanan cihaz, evlerde temiz içme suyu, ılık su ve kaynar su ihtiyacını aynı anda karşılıyor.