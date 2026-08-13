Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını Değerlendirdi

Bayern Münih’in savunma oyuncusu Jonathan Tah, tanınmış teknik direktörler Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun yönetim becerilerini övdü. Almanya Millî Takımı oyuncusu, bu uzmanların zengin futbolculuk deneyimlerinden etkili şekilde yararlandığını, takımla duygusal bağ kurabildiğini ve taktik fikirlerini başarıyla uyguladığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre Jonathan Tah, kariyeri boyunca her iki üst düzey teknik direktörün yönetiminde çalışma fırsatı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Xabi Alonso yönetiminde Bayer Leverkusen’de forma giyen Tah, 2023/24 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Futbolcu, 2025’te Bayern Münih’e transfer oldu ve şu anda eski Manchester City kaptanı Vincent Kompany yönetiminde performansını geliştirmeye devam ediyor.

Deneyim ve liderlik becerisi

Günümüzde Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde başarı elde eden her iki teknik direktör de zamanında olağanüstü futbolculuk kariyerlerine sahipti. Jonathan Tah’a göre sahadaki büyük deneyim, onların modern teknik direktörlük yaklaşımlarına doğrudan yansıyor ve bu durum onlara önemli bir avantaj sağlıyor.

Eski lider futbolcular olarak, modern takımlardaki karmaşık iç ortamı ve grup dinamiklerini çok iyi anlamaları çalışma süreçlerinde büyük fayda sağlıyor. Savunma oyuncusu, “Futbolcu olarak çok uzun bir yol kat ettiler. Bu nedenle onlarla çalışmak çok keyifli; çünkü soyunma odasını ve bir takımın nasıl işlediğini çok iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Taktiğin ötesinde insani yaklaşım

Teknik direktörler keskin taktik bilgileriyle tanınsa da Tah, onların asıl gücünün futbolcularla iyi ilişkiler kurabilmelerinde olduğunu belirtiyor. Ona göre oyuncuların tam güveni ve desteği olmadan en iyi taktik düzenler bile işe yaramayabilir.

Savunma oyuncusuna göre en önemli unsur, teknik direktörün takıma yaklaşımıdır. Takım, teknik direktörün fikirlerini tam olarak benimsemez ve karşılıklı iletişim kurulmazsa, her türlü taktik sistemin etkisiz kalması kaçınılmazdır.