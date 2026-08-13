Felix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söyledi

·2·Spor
Felix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söyledi

Alman futbolunda yeni bir sayfa açıldı: Efsane teknik direktör Jürgen Klopp, ülke milli takımının başına getirildi. Bu beklenmedik ve önemli değişiklik, milli takım oyuncuları da dahil olmak üzere ülkenin futbol kamuoyunda büyük bir heyecan ve coşku yarattı. Goal.com’un haberine göre Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu Felix Nmecha, bu atamanın takım içindeki atmosferi nasıl etkilediğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Haberi Goal.com bildiriyor .

Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na dönüşü

59 yaşındaki Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Borussia Dortmund’da geçirdi ve 2011 ile 2012 yıllarında üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Ardından Liverpool’da da büyük başarılara imza atan deneyimli teknik direktörün Alman milli takımını yönetmek üzere geri dönmesi, futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Die Mannschaft yeni ve başarılı bir döneme başlamaya hazırlanırken Klopp’un deneyiminin takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Klopp’un saha kenarına dönmesi ve onun yönetiminde forma giyme isteği, Almanya Milli Takımı oyuncularını yaklaşan maçlar öncesinde son derece motive etti. Nmecha, basına verdiği röportajda bu atamanın tüm takıma ilham verdiğini ve teknik direktörle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini gizlemedi.

"Evet, bence herkesin morali çok yüksek", — dedi Felix Nmecha. "Herkes baş antrenörle, yani onun kendisiyle çalışmayı gerçekten çok istiyor. Bunun harika bir deneyim olacağı kesin ve ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Henüz yüz yüze tanışmadılar

Büyük heyecan ve genel iyimserliğe rağmen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni teknik direktörle henüz şahsen tanışma fırsatı bulamadığını itiraf etti. Klopp’la bir gün yüz yüze görüşme fırsatını sabırsızlıkla bekliyor. Nmecha’nın sözlerine göre ikisi henüz şahsen tanışmıyor.

Ayrıca futbolcuya Dortmund’daki takım arkadaşlarına Jürgen Klopp hakkında soru sorup sormadığı da soruldu. Nmecha bu konuda şunları söyledi: "Henüz değil. Burada sadece birkaç gündür bulunuyorum. Bunun için henüz fırsat olmadı ama elbette soracağım".

Klopp’un Almanya Milli Takımı’ndaki ilk maçı ve yönetimindeki ilk resmi karşılaşmalar, tüm Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. Almanya Futbol Federasyonu, bu atamayla milli takımda yaşanan krizli dönemi sona erdirmeyi ve geçmişteki galibiyet geleneklerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Jürgen KloppAlmanyaFelix NmechaBorussia DortmundFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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