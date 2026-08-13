Dušan Vlahović'in Juventus dönemi sona erdi: Forvet Türkiye'nin yolunu tuttu

·3·Spor
Dušan Vlahović'in Juventus dönemi sona erdi: Forvet Türkiye'nin yolunu tuttu

Torino kulübü Juventus'un forveti Dušan Vlahović, kariyerine Türkiye'de devam edecek. GOAL.com'un haberine göre Sırp futbolcu, İngiltere Premier Lig veya La Liga devlerinden teklif alamayınca kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye karar verdi ve burada yüksek bir maaş kazanacak. Bu transfer, 26 yaşındaki forvetin Torino kulübündeki zorlu ve tartışmalı dönemini sona erdirdi. Haberi Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Juventus, Ocak 2022'de Vlahović'i Fiorentina'dan 70 milyon avro ve 10 milyon avroya kadar ek bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulüp yönetimi, genç forvete sezon başına 12 milyon avroya kadar ulaşan dev bir maaş bağlamıştı. O dönemde 22 yaşındaki futbolcunun takımına liderlik edecek gerçek bir yıldıza dönüşmesi bekleniyordu.

Büyük umutlar ve zorlu dönem

Ancak Vlahović beklenen performansı gösteremedi. Elbette futbolcunun bu durumunda, kulüpte son yıllarda yaşanan krizin de belirli ölçüde payı vardı. Juventus'ta geçirdiği dört buçuk yıl boyunca başkan Agnelli liderliğindeki tüm yönetim kurulu istifa etti; çok sayıda yönetim değişikliği ve teknik direktör değişimi yaşandı. Vlahović, Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti'nin yönetiminde forma giydi. Şimdi ise Fiorentina'da en iyi performansını ortaya çıkarmasını sağlayan teknik direktör Italiano onu bekliyor.

Bununla birlikte, kulüp düzeyindeki bu tür istikrarsızlıklara rağmen gerçek şampiyonlardan zor durumlarda takımı kurtarmaları beklenir. Vlahović 168 maçta 68 gol atmayı başardı, ancak sahadaki gerginliği ve top kontrolündeki teknik sınırlamaları gelişiminin önünde engel oluşturdu. Tek kupası, 2024 İtalya Kupası oldu; finalde Atalanta karşısında galibiyet golünü atmıştı.

Beşiktaş sözleşmesi ve yeni adım

Vlahović'in yeni adresi, onun kendi düşündüğü seviyeye ulaşamadığını bir kez daha gösterdi. Futbolcu ve temsilcileri uzun süre Arsenal, Barcelona veya Bayern Münih gibi üst düzey kulüpleri hedefledi. Ancak bu takımlardan somut bir teklif gelmedi. Bunun sonucunda futbolcu Türkiye ligine yöneldi. İstanbul kulübünde bonuslar ve ek ödemeler hariç her sezon 10 milyon avro net maaş alacak.

Mali açıdan bu anlaşma, Vlahović ve çevresi için mutlak bir zafer oldu. Bununla birlikte Juventus hâlâ Sırp forvetin yerini layıkıyla dolduracak bir futbolcu arıyor. Kulübe katılan Kolo Muani, saha içinde hareket etmeyi seven mobil bir forvet; klasik bir ceza sahası santrforu olarak değerlendirilmiyor.

Dušan VlahovićJuventusBeşiktaşSerie ATransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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