Messi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişme

·13·Spor
Messi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişme

“Inter Miami” takımının Arjantinli forveti Lionel Messi, babası Jorge Messi’nin vefatının ardından futbol kariyerine devam etmeye karar verdi. Bu haberi “Todo Noticias” portalı duyurdu.

Messi, babasının vefatı nedeniyle bir süre futboldan ve takım antrenmanlarından uzak kalmıştı. Ağır kayba rağmen 39 yaşındaki futbolcunun kariyerine devam etmeye karar verdiği belirtiliyor.

Haberlere göre Messi’nin 12 Ağustos’ta ABD’ye dönerek “Inter Miami” ile antrenmanlara kademeli olarak başlaması planlanıyor. Ancak takımın tam kapsamlı antrenmanlarına ne zaman katılacağı ve bir sonraki maçta sahaya çıkacağı tarih henüz net değil.

Babasının vefatı Messi için büyük bir kayıp oldu. Jorge Messi, Lionel’in yalnızca babası değil, aynı zamanda kariyerindeki en yakın danışmanlarından biriydi. Lionel’in profesyonel futbolcu olarak yetişmesinde ve kariyerinin ilk dönemlerinde önemli rol oynadı.

Lionel MessiInter MiamiJorge MessiTodo Noticias
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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