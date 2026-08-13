Dušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanış

·3·Spor
Dušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanış

İtalya’nın Juventus kulübünün forveti Dušan Vlahović kariyerine Türkiye’de devam edecek. Bu transfer, golcünün Torino ekibindeki kariyerini noktalarken, çevresindeki uzun yıllardır süren tartışmalara da son verdi. GOAL.com’un haberine göre Sırp futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig’inin veya La Liga’nın dev kulüplerinden birinde devam etmeyi hayal etse de sonunda yüksek maaş karşılığında İstanbul ekibi Beşiktaş’a transfer oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere, Ocak 2022’de Fiorentina’dan 70 milyon avro ve 10 milyon avroya kadar ek bonuslar karşılığında transfer edilen forvet, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu. Torino ekibi, 22 yaşındaki futbolcuya sezon başına 12 milyon avroya kadar ulaşan yüksek bir maaş vererek onu takıma liderlik edebilecek yeni nesil bir yıldız olarak görmüştü. Ancak Vlahović, dört buçuk yıl boyunca beklenen seviyede bir süper yıldıza dönüşemedi.

Zorlu dönem ve liderlik sınavı

Vlahović’in Juventus’taki kariyeri, kulüp tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine denk geldi. Bu süreçte Andrea Agnelli liderliğindeki yönetim kurulunun tamamı istifa etti, kulüp yönetimi ve teknik ekip birkaç kez değişti. Sırp futbolcu Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti gibi teknik direktörlerin yönetiminde oynadı. Kulüpteki genel düzensizlikler performansını olumsuz etkilemiş olsa da takımın başlıca golcüsünden zor anlarda ekibi sırtlaması bekleniyordu.

Forvet, 168 maçta 68 gol atmasına rağmen çoğu zaman duygusal tepkileri ve teknik eksiklikleri, özellikle topu ilk temasla kontrol etme sorunları nedeniyle eleştirildi. Juventus’taki tek kupası 2024 Coppa Italia oldu; Atalanta’ya karşı oynanan finaldeki galibiyet golü de onun hanesine yazıldı.

Finansal kazanç ve yeni adres

Futbolcunun yeni adresi, potansiyelinin düşündüğü seviyeye ulaşamadığını bir kez daha gösterdi. Son yıllarda Premier Lig’den, özellikle Arsenal’den, ayrıca Barcelona ve Bayern Münih’ten ilgi gören forvet için bu takımlardan hiçbirinden somut teklif gelmedi. Sonuç olarak kariyerinin en verimli döneminde bulunan 26 yaşındaki Sırp futbolcu, Türkiye liginde forma giymeyi kabul etti.

Buna rağmen finansal açıdan bu transfer, futbolcunun kendisi ve menajerleri için mutlak bir zafer oldu. İstanbul’da her sezon 10 milyon avro net maaşın yanı sıra bonuslar ve yüklü bir imza ücreti kazanacak. Öte yandan Juventus hâlâ Vlahović’e uygun bir alternatif bulabilmiş değil. Bunun nedeni, takıma katılan Kolo Muani’nin hücum hattı boyunca hareket etmeyi seven mobil bir forvet olması ve klasik ceza sahası santrforu görevini tam anlamıyla yerine getirememesi.

Dušan VlahovićJuventusBeşiktaşİtalya KupasıTürkiye Süper Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiJonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiBugün, 13:16Jonathan Tah, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa öncesi görüşlerini açıkladıJonathan Tah, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa öncesi görüşlerini açıkladıBugün, 13:00Dušan Vlahović Juventus’tan Beşiktaş’a Transfer OlduDušan Vlahović Juventus’tan Beşiktaş’a Transfer OlduBugün, 12:54Zion Suzuki'nin kış transfer döneminde Juventus'a katılması bekleniyorZion Suzuki'nin kış transfer döneminde Juventus'a katılması bekleniyorBugün, 12:38Elliot Anderson Manchester City formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırElliot Anderson Manchester City formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırBugün, 12:34Juventus, Zion Suzuki'yi kiralamaya çalışıyorJuventus, Zion Suzuki'yi kiralamaya çalışıyorBugün, 12:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı