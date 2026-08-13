Enzo Fernández Manchester City İçin Harika Bir Transfer Olabilir

İngiltere Premier Lig’in mevcut liderlerinden Manchester City, Londra ekibi Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández’i kadrosuna katabilir. Dünya şampiyonu unvanına sahip Arjantinli futbolcunun, "şehir ekibi"nin başantrenörü Enzo Maresca’nın takımında eksik olan önemli görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com’un haberine göre, İngiltere millî takımının eski savunma oyuncusu Colin Hendry, Enzo Fernández’in Manchester City için harika bir transfer olacağını ve takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, son derece yüksek bir bedelle değerlendiriliyor olmasına rağmen bu transfer kendini karşılayabilir.

Transfer Bedeli Ve Mali Şartlar

Yayının bilgilerine göre Enzo Fernández için yaklaşık 120 milyon sterlin (162 milyon dolar) bonservis bedeli talep edilebilir. Manchester City, yaz transfer döneminde şimdiden büyük harcamalar yaptı ve Elliot Anderson için 116 milyon sterlin ödedi. Kulüp ayrıca Lille’in gelecek vadeden oyuncusu Ayyoub Bouaddi ile de ilgileniyor.

Bu arada takımın orta saha hattında ciddi değişiklikler bekleniyor. Özellikle Ballon d’Or sahibi Rodri’nin gelecekte İspanya’ya dönebileceği ve Barcelona ile Real Madrid’in onunla ilgilendiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bu nedenle Manchester City yönetiminin Chelsea yıldızı Enzo Fernández’i bir numaralı hedef hâline getirdiği belirtiliyor.

Kulüpler Arasındaki Görüşmeler Ve Zaman Sınırı

Gambler Media’ya konuşan Colin Hendry’nin sözlerine göre Chelsea’nin resmî teklifler ve görüşmeler için 14 Ağustos’a kadar süre belirlediği iddia ediliyor. Manchester City bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorsa hızlı hareket etmek zorunda.

Fernández’in daha önce Batı Londra’da Enzo Maresca yönetiminde forma giymiş olması da bu transfer ihtimalini artırıyor. Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi deneyimli futbolcuların ayrılmasının ardından Manchester City, orta sahadan yeterli gol katkısı sağlayabilecek ve oyunu yönlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Futbol piyasasındaki fiyatların hızla yükseldiği ve transferlerin yüz milyonlarca sterline ulaştığı artık bir sır değil. Ancak en büyük kupalar için mücadele eden üst düzey kulüplerin bu tür harcamalara hazırlıklı olması gerekiyor. Enzo Fernández’in Premier Lig deneyimi ise ilk 11’e hızla uyum sağlamasına yardımcı olabilir.