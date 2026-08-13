Enzo Fernández Manchester City İçin Harika Bir Transfer Olabilir

·5·Spor
Enzo Fernández Manchester City İçin Harika Bir Transfer Olabilir

İngiltere Premier Lig’in mevcut liderlerinden Manchester City, Londra ekibi Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández’i kadrosuna katabilir. Dünya şampiyonu unvanına sahip Arjantinli futbolcunun, "şehir ekibi"nin başantrenörü Enzo Maresca’nın takımında eksik olan önemli görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com’un haberine göre, İngiltere millî takımının eski savunma oyuncusu Colin Hendry, Enzo Fernández’in Manchester City için harika bir transfer olacağını ve takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, son derece yüksek bir bedelle değerlendiriliyor olmasına rağmen bu transfer kendini karşılayabilir.

Transfer Bedeli Ve Mali Şartlar

Yayının bilgilerine göre Enzo Fernández için yaklaşık 120 milyon sterlin (162 milyon dolar) bonservis bedeli talep edilebilir. Manchester City, yaz transfer döneminde şimdiden büyük harcamalar yaptı ve Elliot Anderson için 116 milyon sterlin ödedi. Kulüp ayrıca Lille’in gelecek vadeden oyuncusu Ayyoub Bouaddi ile de ilgileniyor.

Bu arada takımın orta saha hattında ciddi değişiklikler bekleniyor. Özellikle Ballon d’Or sahibi Rodri’nin gelecekte İspanya’ya dönebileceği ve Barcelona ile Real Madrid’in onunla ilgilendiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bu nedenle Manchester City yönetiminin Chelsea yıldızı Enzo Fernández’i bir numaralı hedef hâline getirdiği belirtiliyor.

Kulüpler Arasındaki Görüşmeler Ve Zaman Sınırı

Gambler Media’ya konuşan Colin Hendry’nin sözlerine göre Chelsea’nin resmî teklifler ve görüşmeler için 14 Ağustos’a kadar süre belirlediği iddia ediliyor. Manchester City bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyorsa hızlı hareket etmek zorunda.

Fernández’in daha önce Batı Londra’da Enzo Maresca yönetiminde forma giymiş olması da bu transfer ihtimalini artırıyor. Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi deneyimli futbolcuların ayrılmasının ardından Manchester City, orta sahadan yeterli gol katkısı sağlayabilecek ve oyunu yönlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Futbol piyasasındaki fiyatların hızla yükseldiği ve transferlerin yüz milyonlarca sterline ulaştığı artık bir sır değil. Ancak en büyük kupalar için mücadele eden üst düzey kulüplerin bu tür harcamalara hazırlıklı olması gerekiyor. Enzo Fernández’in Premier Lig deneyimi ise ilk 11’e hızla uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Enzo FernándezManchester CityChelseaTransferPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Felix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söylediFelix Nmecha, Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’na gelişinden ilham aldığını söylediBugün, 13:32Messi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişmeMessi futbol kariyerine devam etmeye karar verdi mi? Futbol efsanesinin geleceği hakkında yeni gelişmeBugün, 13:25Jonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiJonathan Tah, Vincent Kompany ve Xabi Alonso’nun Çalışmalarını DeğerlendirdiBugün, 13:16Dušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanışDušan Vlahović Türkiye yolunu tuttu: Juventus için büyük bir kapanışBugün, 13:14Jonathan Tah, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa öncesi görüşlerini açıkladıJonathan Tah, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa öncesi görüşlerini açıkladıBugün, 13:00Dušan Vlahović Juventus’tan Beşiktaş’a Transfer OlduDušan Vlahović Juventus’tan Beşiktaş’a Transfer OlduBugün, 12:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı