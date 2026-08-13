Starlink Vietnam pazarına girdi ve siparişleri kabul etmeye başladı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Starlink uydu internet hizmeti, önemli bir pazarda daha faaliyet göstermeye başladı. ixbt.com'un haberine göre şirket, Vietnam'da ağa bağlantı siparişlerini kabul etmeye başladı ve bu adım, Güneydoğu Asya'daki genişleme sürecinin bir sonraki aşaması oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Artık ülkedeki haneler starlink.com.vn resmi web sitesi üzerinden ödeme yaparak bağlantı tarife planlarına başvurabiliyor. Bireysel kullanıcılar için aylık abonelik ücretinin 1,13 milyon dongdan (yaklaşık 43 ABD doları) başladığı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcıların özel ekipman setini de satın alması gerekiyor.

Ekipman fiyatı ve kurumsal tarifeler

Ağa bağlanmak için gerekli ekipmanın fiyatı 8,66 milyon dong. İşletme segmentindeki müşteriler için koşullar biraz farklı: Kurumsal müşteriler için minimum aylık abonelik ücreti 1,48 milyon dong olarak belirlendi.

Starlink'in güncel kapsama haritasına göre Vietnam, bu uydu internet hizmetinin sunulduğu Güneydoğu Asya'daki altıncı pazar oldu. Hizmet daha önce Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Doğu Timor'da faaliyete geçmişti.

Deneme süreci ve hükümet kararı

Vietnam hükümeti, Mart 2025'te SpaceX'e Starlink hizmetini deneme modunda başlatma izni vermişti. Bunun için yetkililer, sektördeki yabancı mülkiyet kısıtlamalarını kaldırdı.

Deneme sürecinin 2030'un sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Hükümet bu süre boyunca abone sayısını en fazla 600 bin kişiyle sınırladı. Bu, hizmetin istikrarının sağlanmasına ve teknik imkanların aşamalı olarak test edilmesine olanak tanıyacak.

Yerel birim ve altyapı

SpaceX, bu faaliyetleri yürütmek amacıyla Starlink Services Vietnam adlı yerel birim kurdu. Bu yapı, Eylül 2025'te 30 milyar dong (1,1 milyon ABD doları) sermayeyle tescil edildi.

Vietnam hükümetinin verilerine göre, ülkede uydu internet hizmetinin istikrarlı biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla dört yer istasyonunun kurulmasına izin verildi. Bu adım, iletişim kalitesinin daha da iyileştirilmesine katkı sağlayacak.