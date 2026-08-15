6 Gollü Gerilim: Milan, Manchester United'ı Mağlup Etti!

·8·Spor
6 Gollü Gerilim: Milan, Manchester United'ı Mağlup Etti!

Yeni sezona hazırlanan iki Avrupa devi — İtalya temsilcisi «Milan» ile İngiltere temsilcisi «Manchester United» arasındaki hazırlık maçı, gerçek bir gol şovuna dönüştü.

Zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmada «rossoneri» 4:2'lik skorla geri dönüş yaparak galibiyete uzandı.

2. dakikada gelen gol ve dengelenen mücadele

Karşılaşma, «kırmızı şeytanlar»ın hızlı golüyle beklenmedik şekilde başladı:

  • Hızlı gol: Daha 2. dakikada «Manchester United» savunmacısı Harry Maguire rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi;

  • Eşitliğin sağlanması: İlk yarının sonlarına doğru, 37. dakikada «Milan»ın forveti Samu Chukwueze dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 1:1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda büyük dönüş: 3 dakikada 2 gol

İkinci 45 dakika, daha da yoğun hücumlarla geçti:

  • Dorgu'dan yanıt: 51. dakikada Patrick Dorgu Manchester ekibini bir kez daha öne geçirdi (1:2);

  • «Milan»dan karşılık: Bundan 7 dakika sonra, 58. dakikada orta saha oyuncusu Alfajo Cissé skoru yeniden eşitledi;

  • Galibiyet golleri: 68. dakikada forvet Gonçalo Ramos İtalyan ekibini ilk kez öne geçirirken, yalnızca 3 dakika sonra — 71. dakikada Ruben Loftus-Cheek takımının dördüncü golünü kaydederek karşılaşmanın skorunu belirledi.

Hazırlık maçının detayları:

  • «Milan» (İtalya) — «Manchester United» (İngiltere) — 4:2

  • Goller: Chukwueze (37), Cissé (58), Ramos (68), Loftus-Cheek (71) — Maguire (2), Dorgu (51).

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MilanManchester UnitedHarry MaguireSamuel ChukwuezeGonçalo Ramos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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