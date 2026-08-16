Inter, son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti

·3·Spor
Inter, son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti

İtalya'nın Inter ekibi, 2026/2027 Serie A sezonu öncesindeki son hazırlık maçında minimal bir galibiyet aldı. Bari'deki San Nicola Stadı'nda oynanan karşılaşmada takım, İspanya temsilcisi Real Betis'i 1-0 mağlup etti. Bu mücadele, teknik direktör için lig başlamadan önce futbolcuların fiziksel durumunu test etmek ve son değerlendirmeleri yapmak açısından önemli bir fırsat oldu. Goal.com bildirdi .

ixbt.com ve spor basınının aktardığına göre son İtalya şampiyonu, Serie A'nın ilk haftasında 23 Ağustos günü saat 18.30'da San Siro Stadı'nda Monza ile karşılaşacak. Real Betis karşısındaki mücadele takımın hazırlık seviyesini ortaya koydu ancak sahadaki bazı noktaların teknik heyeti düşündüreceği kesin.

İlk maçta galibiyet golü ve liderlerin performansı

Karşılaşmanın tek golünü, sahada ilk kez forma giyen bir futbolcu kaydetti. Bu durum, yeni oyuncunun takıma katılır katılmaz kendini göstermeyi başardığı anlamına geliyor. Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu bir kez daha oyunun temposunu kontrol ederek takımın hareketlerini koordine etti. Maç boyunca topa hükmeden milli futbolcu, iki kez uzak mesafeden rakip kaleyi bulmaya yaklaştı. Her ne kadar Türk orta saha oyuncusu henüz yüzde 100 fiziksel formuna ulaşmamış olsa da önceki Juventus ve Milan karşılaşmalarına kıyasla performansının belirgin biçimde geliştiği görüldü.

Inter orta sahasının çalışkan oyuncusu bir kez daha kendine özgü enerjisini ortaya koydu. Nicolò Barella, maçın başında takım arkadaşına yaptığı kusursuz pas ve saha boyunca aralıksız koşularıyla dikkat çekti. Hazırlık maçı olması nedeniyle bazı pozisyonlarda gereğinden fazla efor harcadığı görülse de fiziksel durumu ve hızı üst seviyede kalmaya devam ediyor.

Hücum hattındaki olumlu gelişmeler ve sorunlar

Hücum hattında görev yapan futbolcuların performansı da uzmanların dikkatinden kaçmadı. Özellikle takımın neredeyse tüm tehlikeli atakları, santrforun yanında oynayan ve boş alanları etkili kullanan futbolcu üzerinden geliştirildi. Şimdilik gol atamaması moralini bir miktar etkiliyor olsa da bu sorunun gelecekte çözüme kavuşturulması bekleniyor.

İkinci yarıda oyuna giren deneyimli savunmacı, maçın çehresini tamamen değiştirdi. Kanattaki etkinliği ve ilk hamlede yaptığı ortalar, takımın hücumlarını üç kat daha tehlikeli hâle getirdi. Bununla birlikte Carlos Augusto'nun performansının bazı zorluklarla geçtiği ve rakip savunmayı aşmaya çalışırken birkaç hata yaptığı görüldü.

InterReal BetisSerie AFutbolİtalya Şampiyonası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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