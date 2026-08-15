Inter-Betis maçında gol sesi çıkmadı

·3·Spor
Inter-Betis maçında gol sesi çıkmadı

Yeni sezonun başlangıcı öncesindeki son hazırlık maçına çıkan Inter ve Betis, karşılıklı mücadelede berabere kaldı. Bari kentindeki San Nicola Stadı'nda oynanan karşılaşma, her iki takım için de resmi maçlar öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala teknik ekipler kadroyu şekillendirme ve futbolcuların fiziksel durumunu test etme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle İtalya Ligi'nin ilk haftasında Monza ile karşılaşacak olan Milano ekibinin kadrosunda bazı değişiklikler gözlendi.

Maçtaki tehlikeli pozisyonlar ve fırsatlar

Karşılaşma boyunca her iki takımın oyuncuları da rakip kalenin önünde birkaç net fırsat yarattı, ancak bu pozisyonları değerlendirmekte isabet sağlayamadı. Ev sahibi ekip etkili bir oyun sergileyerek golü bulmaya yaklaşsa da son vuruşlarda şanssızdı.

Maçın henüz 8. dakikasında konuk ekip karşılık vermeye başladı. Fornals ceza sahası dışından sert bir şut çekti, ancak kaleci topu zorlanmadan kontrol etti. Kısa süre sonra, 14. dakikada Antony sağ kanattan merkeze yönelerek güçlü sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, fakat top kale direğinin yanından auta çıktı.

İlk yarının ortalarında Hakan Çalhanoğlu orta sahada topu kazanarak rakip kaleye tehlikeli bir şut gönderdi, ancak top yine az farkla hedefi bulmadı. İkinci yarının başlarında ise Pio Esposito savunmacıları geride bırakıp şık bir çalımla uzak köşeye vurdu; savunmacının müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

Son dakikalardaki ataklar

Karşılaşmanın ikinci yarısında da ataklar sürdü. 51. dakikada kanattan gönderilen ortayı savunmacılar karşılayamayınca pozisyon daha da tehlikeli hale geldi. Dimarco'nun pasının ardından uygun durumda kalan futbolcu etkisiz bir hamle yaparak fırsatı değerlendiremedi.

Bu maç, takımların resmi müsabakalar öncesinde eksiklerini gidermeleri için son fırsat oldu. Teknik ekipler, kadrodaki bazı önemli oyuncuların fiziksel durumlarını yeniden en iyi seviyeye getirmeye özel önem veriyor.

InterBetisHazırlık MaçıFutbolİtalya Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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