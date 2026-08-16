Inter son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti

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Inter son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti

İtalya'nın Inter kulübü, Serie A'nın yeni sezonu öncesinde oynanan son hazırlık maçında Real Betis'i minimal farkla mağlup etti. Bari kentindeki San Nicola Stadı'nda oynanan karşılaşma, Nerazzurri için 2026/2027 sezonunun başlangıcından önce önemli bir sınav oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve spor yayınlarının aktardığına göre karşılaşmadaki tek golü takımın yeni transferi kaydetti. Bu galibiyet, teknik direktör Cristian Chivu'nun takımın fiziksel durumu hakkında olumlu sonuçlara varmasını sağlarken bazı sorunlu noktaları da ortaya koydu.

Sahadaki olumlu değişimler ve liderler

Hakan Çalhanoğlu, sahada oyunun temposunu belirleyerek birçok isabetli pas verdi ve uzaktan iki kez tehlikeli şut çekti. Henüz yüzde 100 fiziksel kapasitesine ulaşmamış olsa da Juventus ve Milan'a karşı oynanan maçlara kıyasla performans seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği görüldü.

Nicolò Barella ise bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla bir kez daha sahanın ana motoru olduğunu kanıtladı. Karşılaşmanın başında Bonny'ye verdiği mükemmel pas ve rakibin ayağından topu kaparak ileri çıkması takıma büyük katkı sağladı. Hazırlık maçı atmosferi nedeniyle bazı pozisyonlarda biraz fazla mücadeleci davransa da fiziksel durumu teknik ekibi memnun etti.

Yeni transferler ve hücum hattındaki karşılaştırmalar

Takımın yeni üyesi, ilk maçında kendini göstererek galibiyet golünü atmayı başardı. Hücum hattında görev yapan Bonny, karşılaşma boyunca en aktif futbolculardan biri oldu ve neredeyse tüm tehlikeli ataklar onun katılımıyla gelişti. Pio Esposito ile birlikte kanatlara açılıp boş alanları etkili şekilde kullansa da gol atamaması psikolojisini bir miktar etkiliyor.

İkinci yarıda oyuna giren Federico Dimarco ise takımın hücum potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Carlos Augusto'nun başaramadığı işi yapan Dimarco, savunma hattının önünde topu kontrol etmesi, tek dokunuşlu pasları ve boş alanları akıllıca kullanmasıyla oyunun görünümünü tamamen değiştirdi.

Hatırlanacağı üzere Serie A'nın son şampiyonu Inter, 23 Ağustos Cumartesi günü sahasında Monza ile karşılaşarak lig serüvenine başlayacak. Bu hazırlık maçı, teknik ekibe sezon başlangıcı öncesinde son değerlendirmeleri yapmak için değerli bilgiler sundu.

InterReal BetisSerie AFutbolİtalya Şampiyonası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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