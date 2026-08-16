TCL C10M True Wallpaper televizyonu tanıtıldı

TCL şirketi en yeni amiral gemisi ürününü tanıttı. ixbt.com'un aktardığına göre yeni TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED televizyon, ultra ince tasarımı ve gelişmiş görüntü teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu cihazın yalnızca ev sineması tutkunları için değil, iç mekân estetiğine önem veren kullanıcılar için de önemli bir yenilik olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri gövde kalınlığı. Bu değer yalnızca 3,99 cm. Cihazın arka yüzeyi tamamen düz tasarlanmış; kurulumdan sonra duvara neredeyse tamamen yaslanarak büyük bir sanat panosunu andırıyor.

Görüntü kalitesi ve modern teknolojiler

Televizyon, görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşımak için en gelişmiş çözümlerle donatılmış. Cihaz özellikle SQD teknolojisine dayalı ultra kuantum noktalarıyla geliyor. Üreticiye göre ekran, BT.2020 renk uzayının %100'ünü kapsayabiliyor.

Ekranın aydınlatma sistemi de özel ilgiyi hak ediyor. Arka aydınlatma, bağımsız olarak kontrol edilen 2304 bölgeye ayrılmış. Bu sayede aydınlık ve karanlık alanlardaki ayrıntılar önemli ölçüde iyileştirilirken, parlak nesnelerin çevresindeki istenmeyen ışımalar ve ışık lekeleri azaltılıyor.

Teknik özellikler ve fiyatlar

Cihaz, yüksek yenileme hızına sahip modern bir 4K ekranla donatılmış. Görüntüyü daha da zenginleştirmek için TCL'nin özel AI çipi kullanılıyor; bu çip, ortam ışığına göre parlaklık ve renkleri gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

Ses sistemi de üst düzeyde tasarlanmış. Dolby Atmos destekli çok kanallı Hi-Fi ses sistemi sunuluyor. Teknik özellikler açısından cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor.

Yeni televizyon pazara birkaç farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre 65 inçlik versiyonun başlangıç fiyatı 13.000 yuan. Orta boyutlu 75 inçlik model 16.000 yuan, en büyük 85 inçlik model ise 20.000 yuan veya yaklaşık 3.000 ABD doları fiyatla satışa çıkıyor.